Divulgação: Bandeira Azul Salvador é a única cidade do Brassil na premiação









Reconhecida mundialmente por sua herança afro-brasileira, a capital baiana ganha destaque por reunir história, religiosidade, música, gastronomia e manifestações populares que ajudaram a moldar a identidade cultural do Brasil.

Salvador se destaca entre os destinos de seis continentes escolhidos pela National Geographic para a lista “Best of the World 2027”. A capital baiana se diferencia por oferecer uma experiência única, na qual tradição e contemporaneidade convivem em um dos mais importantes centros de cultura de matriz africana fora do continente africano.

O ano de 2027 será especialmente simbólico para Salvador. A proximidade entre a Festa de Iemanjá e o Carnaval cria uma combinação rara de celebrações religiosas e populares que reforça o protagonismo da cidade no cenário cultural mundial.

Rio Vermelho

As homenagens à Rainha do Mar, realizadas no bairro do Rio Vermelho, mobilizam milhares de devotos e visitantes, enquanto o Carnaval transforma ruas e avenidas em um dos maiores espetáculos a céu aberto do planeta.

Além das festas, Salvador abriga um patrimônio histórico singular. O Pelourinho, reconhecido internacionalmente por sua arquitetura colonial, concentra igrejas, casarões centenários, museus e espaços culturais que contam parte importante da formação do Brasil. A cidade também é considerada um dos principais berços da capoeira, do samba-reggae e de diversas manifestações artísticas que influenciam a cultura brasileira até os dias atuais.

A gastronomia é outro diferencial. Sabores marcantes como acarajé, abará, moqueca e vatapá representam muito mais do que a culinária local: são expressões de identidade, memória e ancestralidade. Em Salvador, comida e cultura caminham juntas, transformando cada experiência gastronômica em um mergulho na história da Bahia.

Diante desse cenário, a cidade ocupa a liderança entre os destinos culturais que prometem atrair a atenção dos viajantes em 2027. A seguir, um ranking editorial dos principais destinos culturais do próximo ano, considerando relevância histórica, patrimônio, autenticidade das experiências e projeção internacional.

Ranking dos Destinos Culturais de 2027



1. Salvador

Capital da cultura afro-brasileira, reúne patrimônio histórico, grandes festas populares, gastronomia reconhecida internacionalmente e uma identidade cultural singular. A combinação entre Carnaval, Festa de Iemanjá, música, religiosidade e tradições populares coloca a cidade na liderança do ranking.

2. Jaipur, Índia

A cidade conhecida como "Cidade Rosa" celebra 300 anos de fundação em 2027. Seus palácios, fortalezas, bazares tradicionais e um dos maiores festivais literários do mundo reforçam seu status como um dos grandes centros culturais da Ásia.

3. Luxor, Egito

Poucos lugares no mundo concentram um patrimônio histórico tão grandioso. Templos monumentais, tumbas faraônicas e novos investimentos em infraestrutura turística consolidam Luxor como um dos destinos mais fascinantes para quem busca história e arqueologia.

4. Chengdu, China

Famosa por sua gastronomia, pela tradição cultural de Sichuan e pelos sítios arqueológicos ligados ao antigo Reino Shu, Chengdu combina passado e modernidade em uma das cidades mais dinâmicas da China.

5. Porto Rico

A ilha caribenha ganha destaque por suas raízes afro-caribenhas, herança indígena taína, festivais populares e forte identidade cultural. As manifestações artísticas e religiosas tornam o destino uma das experiências culturais mais autênticas das Américas.

6. Niigata, Japão

Tradições centenárias ligadas à produção de saquê e alimentos fermentados se unem ao maior festival de arte ao ar livre do mundo, criando uma experiência que valoriza cultura, arte contemporânea e gastronomia regional.

7. Dumfries e Galloway, Escócia

Castelos históricos, tradições literárias e paisagens que inspiraram alguns dos maiores nomes da literatura escocesa colocam a região entre os destaques culturais da Europa.

8. Belfast e Causeway Coast, Irlanda do Norte

A combinação entre patrimônio industrial, história contemporânea, música, literatura e cenários naturais transforma a região em um dos destinos culturais mais completos do Reino Unido.

9. Hanói, Vietnã

A capital vietnamita preserva séculos de história em templos, mercados, bairros tradicionais e uma culinária reconhecida mundialmente, oferecendo uma das mais ricas experiências culturais do Sudeste Asiático.

10. Jaipur, Índia

Fechando o ranking ampliado, a cidade reafirma a força da Índia como um dos principais polos culturais do planeta, com um calendário de eventos, monumentos e tradições que atraem milhões de visitantes todos os anos.

Raízes históricas e afrodescendentes

Vale lembrar que embora não exista uma classificação oficial entre os destinos destacados internacionalmente, Salvador surge como um dos locais mais preparados para oferecer, em 2027, uma experiência cultural completa, autêntica e profundamente conectada às raízes históricas e afrodescendentes que ajudaram a construir a identidade brasileira.







