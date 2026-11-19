Reprodução / IA Emirates ficouj em primeiro lugar





Viajar com conforto, pontualidade e bom atendimento continua sendo um dos principais diferenciais das companhias aéreas. Pensando nisso, a revista TIME, em parceria com a consultoria Statista, divulgou a primeira edição do ranking das melhores companhias aéreas do mundo para 2027, elaborado a partir da avaliação de passageiros e da análise de milhões de voos realizados ao redor do planeta.

O levantamento considerou aspectos como conforto da cabine, qualidade dos serviços, entretenimento de bordo, alimentação, relação custo-benefício e desempenho operacional. A combinação desses fatores resultou em uma classificação que destaca as empresas que mais se destacaram na experiência oferecida aos clientes.

A grande vencedora foi a Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, reconhecida pelo elevado padrão de serviço, forte investimento em produtos premium e ampla malha internacional.

Confira o ranking das 10 melhores companhias aéreas do mundo



Emirates

Singapore Airlines

Qatar Airways

ANA All Nippon Airways

Cathay Pacific

Japan Airlines

Korean Air

EVA Air

Etihad Airways

Turkish Airlines



Emirates lidera o setor



A Emirates conquistou o primeiro lugar geral e também foi destaque em categorias relacionadas a viagens corporativas e custo-benefício. A companhia tem investido na expansão da classe econômica premium, modernização da frota e aprimoramento da experiência oferecida tanto em solo quanto a bordo.

O reconhecimento reforça a posição da empresa como uma das principais referências mundiais em excelência de serviço e inovação no transporte aéreo.

Mercado aéreo segue em transformação



O ranking foi divulgado em um período de crescimento da demanda global por viagens. Ao mesmo tempo, as companhias enfrentam desafios como aumento dos custos operacionais, alta do combustível e necessidade de renovação das aeronaves.

Para manter a competitividade, as empresas têm investido em tecnologia, sustentabilidade, modernização das cabines e serviços adicionais voltados para a experiência do passageiro, fatores que influenciaram diretamente a avaliação realizada pela TIME e pela Statista.

Brasileiras ficam fora do Top 10



Nenhuma companhia aérea brasileira aparece entre as dez primeiras colocadas do ranking mundial. Ainda assim, empresas como Azul, LATAM Brasil e Gol seguem entre as principais operadoras da América Latina, com destaque para a conectividade doméstica e regional.

O resultado evidencia a força das companhias asiáticas e do Oriente Médio, que dominaram as primeiras posições da lista graças aos investimentos contínuos em qualidade de serviço, eficiência operacional e conforto para os passageiros.