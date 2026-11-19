Foto: Douglas Fernandes/divulgação Maria-fumaça de 1920 foi decorada especialmente para a temporada de Natal





O Parque Bambuí, em Campos do Jordão (SP), inicia sua programação especial de Natal neste sábado (21) com a chegada do Papai Noel a bordo de uma Maria-fumaça de 1920, decorada especialmente para a temporada. A atração acontecerá das 11h às 16h e marca o início de uma série de atividades voltadas para famílias e visitantes que buscam experiências em meio à natureza durante o fim de ano.

Além da estreia neste sábado, o Papai Noel também estará no parque nos dias 12 e 19 de dezembro, sempre no mesmo horário. A programação natalina inclui ainda a apresentação do Coral AME Campos, que realizará uma cantata especial no dia 28 de novembro, ao meio-dia, com repertório preparado para as festividades de Natal.

Um dos principais atrativos do parque é a histórica Maria-fumaça, que circula às sextas-feiras, sábados e domingos. O passeio percorre aproximadamente 400 metros até o restaurante e mais 400 metros no retorno, totalizando cerca de 800 metros de trajeto em uma viagem com duração média de 10 minutos.

História ferroviária da região

A experiência permite aos visitantes apreciar a paisagem do parque de um novo ângulo e conhecer um pouco da história ferroviária da região.

A programação também conta com apresentações musicais ao vivo nos fins de semana por meio do projeto Bambuí Musical, realizado das 11h às 16h em diferentes espaços do parque. Aos sábados, o público pode visitar exposições artísticas, enquanto atividades a cavalo complementam as opções de lazer disponíveis.

Douglas Fernandes/divulgação Maria Fumaça do Parque Bambuí no clima do Natal





Passeios de bicicleta

Para quem busca contato com a natureza, o Parque Bambuí oferece passeios de bicicleta, barco a remo e caminhadas por trilhas, jardins e áreas que abrigam obras de arte. Durante a semana, os visitantes ainda podem realizar passeios a bordo de um caminhão militar Engesa, em trajetos com duração aproximada de 20 minutos.

A gastronomia é outro destaque da temporada. O parque reúne operações como Empório Manacá da Mantiqueira, Gård Cervejaria, Ybá Chocolateria e Casa Bambuí. O restaurante, resultado de uma parceria entre o Grupo Toriba e a chef Anouk Migotto, preparou uma programação especial para o período natalino, incluindo decoração temática com árvore montada a partir de biscoitos decorados e pratos inspirados na ceia de fim de ano.

Aos domingos, às 15h, clientes podem participar gratuitamente de oficinas de decoração de biscoitos, enquanto grupos acima de 20 pessoas podem agendar confraternizações com menus exclusivos.

Espaço tem 336 mil metros quadrados

Com área de 336 mil metros quadrados, o Parque Bambuí reúne três lagos, amplos jardins, trilhas e espaços de contemplação em meio à Serra da Mantiqueira. Durante o período natalino, a ambientação ganha iluminação e decoração temática, reforçando a proposta de oferecer experiências ao ar livre para toda a família.

As atrações integram a programação do Natal dos Sonhos de Campos do Jordão, evento que movimenta o turismo na cidade durante os últimos meses do ano e tem expectativa de receber cerca de 1,7 milhão de visitantes ao longo da temporada.







