Divulgação Latam As aeronaves serão incorporadas à frota da Latam em março de 2027





A Latam revelou os detalhes da cabine de seu futuro Airbus A321XLR, aeronave de corredor único que começará a ser incorporada à frota a partir de março de 2027. Entre os destaques está a nova cabine Premium Business, que contará com suítes privativas equipadas com telas 4K, camas totalmente reclináveis e acesso direto ao corredor.

Ao todo, serão 12 suítes do modelo VantageSOLO, da Thompson Aero Seating, distribuídas em configuração 1-1, garantindo maior exclusividade aos passageiros. Cada espaço contará com porta deslizante para privacidade, assento que se transforma em cama, carregamento sem fio para dispositivos móveis, além de conexões AC e USB-C.

Outro diferencial será a central de entretenimento individual. Cada suíte terá uma tela OLED 4K de 19 polegadas para acesso a filmes, séries, músicas e demais conteúdos da plataforma de bordo da companhia.

Divulgação Latam Cada suíte terá uma tela OLED 4K de 19 polegadas









Premium Business

Os passageiros da primeira fileira da Premium Business terão uma experiência ainda mais exclusiva. Essas suítes oferecerão espaço adicional, tela ampliada de 22 polegadas, armário privativo e compartimento dedicado para acomodação da bagagem de mão dentro da própria cabine.

Além da classe executiva, a LATAM também investiu em melhorias para a Economy. Os assentos Recaro R3 de nova geração terão telas OLED 4K HDR de 13 polegadas, conectividade Bluetooth para fones de ouvido sem fio e portas USB-C para carregamento rápido. Os 36 assentos localizados na parte dianteira da cabine ainda contarão com mais espaço para as pernas, maior reclinação e apoio para os pés.

Rotas de longa distância

Com alcance superior em mais de 50% em comparação com outros modelos da família A320neo, o Airbus A321XLR permitirá à Latam operar novas rotas de longa distância utilizando uma aeronave de corredor único. A companhia prevê incorporar mais de dez unidades do modelo como parte de seu plano de modernização da frota.

A nova cabine também da Latam trará internet Wi-Fi com tecnologia multiórbita e um sistema de entretenimento reformulado, com mais de 2.300 horas de conteúdo disponível aos passageiros.







