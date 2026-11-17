Enquanto o passeio noturno do Trem da República já anunciou sua tradicional edição natalina para 12 dezembro, entre Itu e Salto, uma novidade promete ampliar o espírito das festas pelos trilhos paulistas neste ano. O projeto Rumo ao Natal, promovido pela Rumo, percorrerá mais de 77 municípios nos estado de São Paulo entre os dias 2 e 20 de dezembro com um trem especialmente iluminado e decorado.
A atração levará Papai Noel, apresentações culturais gratuitas e ações de conscientização sobre segurança ferroviária, passando por cidades do interior, da capital e do litoral e transformando a ferrovia em um grande palco itinerante das celebrações de fim de ano.
Malha ferroviária
O percurso inclui municípios como São José do Rio Preto, Araraquara, Rio Claro, Campinas, Jundiaí, Indaiatuba, Santos e São Paulo, reunindo milhares de espectadores ao longo da malha ferroviária. Além do espetáculo visual proporcionado pela composição iluminada, o projeto busca fortalecer os vínculos com as comunidades, promover conhecimento sobre a convivência segura com as ferrovias e valorizar a memória e o patrimônio ferroviário presentes na história de diversas cidades paulistas.
Produção cultural
Neste ano, a programação também abrirá espaço para a produção cultural regional. Artistas e grupos locais participarão de apresentações gratuitas em cidades como São José do Rio Preto, Araraquara, Rio Claro, Indaiatuba e Santos. Entre as atrações confirmadas estão a Orquestra de Viola Caipira, Nosso Pagode, Cia. Papapurrupá, Baile do Lima, Jeito Simples, Trupe de Natal e a cantora Monna, ampliando o acesso da população a diferentes manifestações artísticas durante o período natalino.
Realizado pela Marolo Produções, com patrocínio da Rumo por meio do Instituto Rumo e apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Rumo ao Natal se consolidou como uma das maiores iniciativas natalinas sobre trilhos do país, unindo entretenimento, cultura, tradição e responsabilidade social em uma experiência que leva o clima das festas de fim de ano a dezenas de cidades paulistas.
Confira a lista das cidades do estado de São Paulo
Santa Fé do Sul
Três Fronteiras
Santana da Ponte Pensa
Santa Salete
Urânia
Jales
Estrela d'Oeste
Fernandópolis
Meridiano
Valentim Gentil
Votuporanga
Simonsen
Roseira
Cosmorama
Ecatu
Engenheiro Balduíno
Bálsamo
Mirassol
São José do Rio Preto
Engenheiro Schmitt
Cedral
Uchoa
Catiguá
Catanduva
Pindorama
Santa Adélia
Cândido Rodrigues
Taquaritinga
Santa Ernestina
Dobrada
Matão
Silvânia
Bueno de Andrada
Araraquara
Guatapará
Rincão
Santa Lúcia
Américo Brasiliense
Ibaté
São Carlos
Itirapina
Brotas
Torrinha
Dois Córregos
Jaú
Potunduva
Pederneiras
Rio Claro
Santana (Rio Claro)
Santa Gertrudes
Cordeirópolis
Limeira
Americana
Nova Odessa
Sumaré
Hortolândia
Campinas
Valinhos
Vinhedo
Louveira
Jundiaí
Várzea Paulista
Campo Limpo Paulista
Francisco Morato
Franco da Rocha
Caieiras
São Paulo
Itaquaquecetuba
Poá (Calmon Viana)
Suzano
Mogi das Cruzes (Estudantes)
César de Souza
Sabaúna
Luís Carlos
Guararema
Indaiatuba
Santos
Trem noturno Vitória-Minas
O trem noturno da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) voltará a operar em viagens especiais durante os meses de dezembro e janeiro, oferecendo aos passageiros a oportunidade de percorrer os 664 quilômetros que ligam Minas Gerais ao Espírito Santo em uma experiência diferenciada. A composição conta com vagões das classes econômica e executiva, além de vagão-restaurante, lanchonete, ar-condicionado, tomadas elétricas, sistema detector de fumaça e espaços adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. [turismo.ig.com.br]
Embora a operação especial contemple importantes cidades ao longo do trajeto, algumas paradas tradicionais não serão atendidas no período noturno. Ao todo, 16 localidades ficarão temporariamente sem embarque e desembarque durante essas viagens, entre elas João Monlevade, Timóteo, Periquito, Mascarenhas e Flexal.
Mesmo assim, o serviço continuará conectando destinos estratégicos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, reforçando o papel do Trem Vitória-Minas como o único trem de passageiros de longa distância em circulação diária no Brasil.