Divulgação Rumo O trem natalino percorrerá 80 municípios de SP entre os dias 2 e 20 dezembro



Enquanto o passeio noturno do Trem da República já anunciou sua tradicional edição natalina para 12 dezembro, entre Itu e Salto, uma novidade promete ampliar o espírito das festas pelos trilhos paulistas neste ano. O projeto Rumo ao Natal, promovido pela Rumo, percorrerá mais de 77 municípios nos estado de São Paulo entre os dias 2 e 20 de dezembro com um trem especialmente iluminado e decorado.

A atração levará Papai Noel, apresentações culturais gratuitas e ações de conscientização sobre segurança ferroviária, passando por cidades do interior, da capital e do litoral e transformando a ferrovia em um grande palco itinerante das celebrações de fim de ano.



Malha ferroviária

O percurso inclui municípios como São José do Rio Preto, Araraquara, Rio Claro, Campinas, Jundiaí, Indaiatuba, Santos e São Paulo, reunindo milhares de espectadores ao longo da malha ferroviária. Além do espetáculo visual proporcionado pela composição iluminada, o projeto busca fortalecer os vínculos com as comunidades, promover conhecimento sobre a convivência segura com as ferrovias e valorizar a memória e o patrimônio ferroviário presentes na história de diversas cidades paulistas.



Produção cultural

Neste ano, a programação também abrirá espaço para a produção cultural regional. Artistas e grupos locais participarão de apresentações gratuitas em cidades como São José do Rio Preto, Araraquara, Rio Claro, Indaiatuba e Santos. Entre as atrações confirmadas estão a Orquestra de Viola Caipira, Nosso Pagode, Cia. Papapurrupá, Baile do Lima, Jeito Simples, Trupe de Natal e a cantora Monna, ampliando o acesso da população a diferentes manifestações artísticas durante o período natalino.



Realizado pela Marolo Produções, com patrocínio da Rumo por meio do Instituto Rumo e apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Rumo ao Natal se consolidou como uma das maiores iniciativas natalinas sobre trilhos do país, unindo entretenimento, cultura, tradição e responsabilidade social em uma experiência que leva o clima das festas de fim de ano a dezenas de cidades paulistas.

Confira a lista das cidades do estado de São Paulo

Santa Fé do Sul

Três Fronteiras

Santana da Ponte Pensa

Santa Salete

Urânia

Jales

Estrela d'Oeste

Fernandópolis

Meridiano

Valentim Gentil

Votuporanga

Simonsen

Roseira

Cosmorama

Ecatu

Engenheiro Balduíno

Bálsamo

Mirassol

São José do Rio Preto

Engenheiro Schmitt

Cedral

Uchoa

Catiguá

Catanduva

Pindorama

Santa Adélia

Cândido Rodrigues

Taquaritinga

Santa Ernestina

Dobrada

Matão

Silvânia

Bueno de Andrada

Araraquara

Guatapará

Rincão

Santa Lúcia

Américo Brasiliense

Ibaté

São Carlos

Itirapina

Brotas

Torrinha

Dois Córregos

Jaú

Potunduva

Pederneiras

Rio Claro

Santana (Rio Claro)

Santa Gertrudes

Cordeirópolis

Limeira

Americana

Nova Odessa

Sumaré

Hortolândia

Campinas

Valinhos

Vinhedo

Louveira

Jundiaí

Várzea Paulista

Campo Limpo Paulista

Francisco Morato

Franco da Rocha

Caieiras

São Paulo

Itaquaquecetuba

Poá (Calmon Viana)

Suzano

Mogi das Cruzes (Estudantes)

César de Souza

Sabaúna

Luís Carlos

Guararema

Indaiatuba

Santos

Trem noturno Vitória-Minas

O trem noturno da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) voltará a operar em viagens especiais durante os meses de dezembro e janeiro, oferecendo aos passageiros a oportunidade de percorrer os 664 quilômetros que ligam Minas Gerais ao Espírito Santo em uma experiência diferenciada. A composição conta com vagões das classes econômica e executiva, além de vagão-restaurante, lanchonete, ar-condicionado, tomadas elétricas, sistema detector de fumaça e espaços adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. [turismo.ig.com.br]

Embora a operação especial contemple importantes cidades ao longo do trajeto, algumas paradas tradicionais não serão atendidas no período noturno. Ao todo, 16 localidades ficarão temporariamente sem embarque e desembarque durante essas viagens, entre elas João Monlevade, Timóteo, Periquito, Mascarenhas e Flexal.

Mesmo assim, o serviço continuará conectando destinos estratégicos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, reforçando o papel do Trem Vitória-Minas como o único trem de passageiros de longa distância em circulação diária no Brasil.



