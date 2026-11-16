Imagem IA/Copilot O evento acontecerá de 24 a 26 de novembro de 2026, com inscrições gratuitas





Reconhecida como a Capital Mineira da Fé e detentora de um dos mais importantes conjuntos artísticos e religiosos do mundo, Congonhas (MG) se prepara para receber especialistas, gestores públicos, representantes de santuários, pesquisadores e empresários durante o 8º Fórum Nacional de Turismo Religioso (FNDETUR). O evento acontecerá de 24 a 26 de novembro de 2026, com inscrições gratuitas, consolidando o município como um dos principais destinos do turismo religioso brasileiro.



Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, a cidade abriga o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, famoso pelas esculturas dos Profetas e pelas Capelas dos Passos, obras-primas de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Este cenário de forte espiritualidade e relevância histórica servirá de palco para debates estratégicos que devem influenciar os rumos do turismo religioso no país.



A programação reunirá nomes de destaque do segmento, entre eles o padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, em Portugal; o padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor; Marcos Spalding, diretor de Marketing e Negócios do Santuário Nacional de Aparecida; além dos padres Márcio Almeida, da Basílica de São Miguel Arcanjo, e Rodrigo Castro, do Santuário Basílica da Sagrada Família.

O encontro contará ainda com a participação do especialista chileno Juan Jorquera e representantes do Ministério do Turismo, Embratur, Confederação Nacional do Comércio (CNC) e outras instituições ligadas ao setor.



Fórum vai elaborar documento histórico para o turismo religioso



O principal marco desta edição será a construção coletiva da Carta Magna do Turismo Religioso de Congonhas para o Brasil. A proposta é reunir contribuições de representantes de santuários, profissionais do trade turístico, gestores públicos e pesquisadores em Grupos Temáticos de Trabalho, criando diretrizes capazes de fortalecer e orientar o desenvolvimento do segmento em âmbito nacional.



A iniciativa busca consolidar um documento de referência para o setor, reunindo propostas voltadas à qualificação dos destinos, ampliação da infraestrutura turística, fortalecimento da promoção e valorização do patrimônio religioso brasileiro.



Negócios, conhecimento e networking



Além das palestras e painéis, o FNDETUR promoverá uma Rodada de Negócios com o objetivo de aproximar agências, operadoras, destinos, santuários e empreendedores. A iniciativa deve estimular novas parcerias e contribuir para ampliar a presença do turismo religioso nas principais prateleiras do mercado turístico nacional.



O evento também abrirá espaço para a apresentação de pesquisas, estudos acadêmicos e experiências desenvolvidas em diferentes regiões do país, fortalecendo a produção e a disseminação do conhecimento sobre o segmento.



Outro destaque será a realização da segunda edição do Troféu São João Paulo II, homenagem destinada a personalidades e instituições que contribuem para o crescimento e a valorização do turismo religioso no Brasil.

Mais do que um encontro técnico, o Fórum pretende reunir diferentes atores envolvidos com a fé, a cultura e o turismo em uma agenda voltada à inovação, ao intercâmbio de experiências e à construção de estratégias para o futuro do setor.

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