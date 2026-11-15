Divulgação Azul Grand Caravan da Azul Conecta com 9 assentos não possui banheiro









Quem for viajar nas novas rotas regionais do programa VOA + SC, em Santa Catarina, irá embarcar em aeronaves que não possuem banheiro a bordo. Os voos serão operados pela Azul Conecta com o modelo Cessna Grand Caravan, avião monomotor amplamente utilizado na aviação regional e com capacidade para até nove passageiros.

A operação começou em 3 de novembro e tem Florianópolis como principal centro de conexões. Na primeira fase do programa, serão atendidas as cidades de Blumenau, Caçador, Correia Pinto, Forquilhinha, Joaçaba, Joinville, Lages e São Miguel do Oeste. Também haverá voos ligando Joinville a Jaguaruna e Correia Pinto a São Miguel do Oeste.

Custos operacionais mais baixos

O Cessna Grand Caravan é uma aeronave voltada para trajetos curtos e aeroportos de menor porte. Por causa de suas dimensões reduzidas, o modelo não conta com banheiro, compartimento de bagagem amplo ou serviço de bordo semelhante ao de aeronaves maiores.

Em contrapartida, apresenta custos operacionais mais baixos e capacidade de operar em pistas menores, característica considerada fundamental para a expansão da aviação regional.

Segundo a Azul, a nova malha permitirá reduzir significativamente o tempo de deslocamento entre cidades catarinenses e ampliará o acesso dos passageiros do interior aos voos nacionais e internacionais disponíveis em Florianópolis. Além do transporte de passageiros, a operação também prevê o transporte de cargas, fortalecendo a logística regional e o atendimento a pequenos e médios negócios.

Outro atrativo do programa é que o valor da passagem inclui bagagem de mão, despacho gratuito de uma mala de até 23 quilos e serviço de bordo, benefício mantido mesmo nas operações realizadas pelas aeronaves da Azul Conecta.

Com a iniciativa, Santa Catarina amplia sua conectividade aérea regional e passa a oferecer ligações diretas entre cidades que, em muitos casos, dependiam exclusivamente do transporte rodoviário para deslocamentos dentro do estado.

Voos em outros estados

A Azul Conecta usa o modelo Cessna Grand Caravan que não é equipado com banheiro em outros estados, entre eles Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso e Pará.











