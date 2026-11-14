EMBRAER/DIVULGAÇÃO Primeiro jato da Embraer é apresentado pela Latam





A Latam programou para o dia 30 de novembro o primeiro voo comercial operado pelo novo Embraer E195\-E2 em sua malha aérea brasileira. A estreia da aeronave ocorrerá na rota entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, e o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles (VIX), em Vitória, no Espírito Santo.

O voo inaugural, de número LA4592, partirá de Guarulhos às 7h25 e pousará em Vitória às 9h, com duração prevista de 1 hora e 35 minutos. No sentido inverso, o voo LA4593 deixará a capital capixaba às 9h40, chegando a Guarulhos às 11h20, após 1 hora e 40 minutos de viagem.

A operação tem um significado especial para a Latam, já que marca a entrada em serviço do Embraer E195\-E2 na frota da companhia. Os voos entre São Paulo e Vitória serão os primeiros realizados pela empresa com o modelo fabricado pela Embraer.

Aeronave transporta 136 passageiros

Recentemente, a LATAM anunciou um amplo plano de expansão com a incorporação gradual de até 14 aeronaves E195\-E2, que possuem capacidade para 136 passageiros em configuração 2\-2.

Segundo a companhia, o novo jato permitirá ampliar frequências e inaugurar novas rotas regionais em diversas cidades brasileiras. A informação faz parte do plano de crescimento divulgado pela empresa para os próximos meses.

Além de oferecer maior eficiência operacional, o E195\-E2 conta com cabine Premium Economy e Economy, portas USB\-C em todos os assentos, acesso à plataforma LATAM Play e conectividade Wi\-Fi para clientes cadastrados no programa LATAM Pass.

A escolha da rota Guarulhos\-Vitória para a estreia do modelo reforça a importância da ligação entre os dois mercados e simboliza o início de uma nova fase da operação doméstica da LATAM com aeronaves produzidas pela fabricante brasileira.

Novas rotas com o Embrae

A Latam já anunciou que o novo avião será utilizado em uma série de destinos brasileiros a partir de Guarulhos, incluindo Vitória, Belo Horizonte/Confins, Brasília, Caldas Novas, Cascavel, Curitiba, Juiz de Fora, Maceió, Manaus, Palmas, Pelotas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro/Galeão, Teresina, Uberaba e Uberlândia. A rota Fortaleza-Recife também receberá operações do jato da Embraer.

Além disso, a chegada do E195-E2 permitirá a abertura de novos mercados. Entre as primeiras rotas anunciadas estão Guarulhos-Rondonópolis, Guarulhos-Ji-Paraná e Guarulhos-Cabo Frio. Em uma segunda fase, serão inaugurados voos para Macaé, além da nova ligação entre Brasília e Ribeirão Preto.



Atualmente a Azul é a única companhia do Brasil que usa em seus voos os jatos da Embraer. A companhia brasileira tem a maior frota do mundo dos jatos da Embraer.







