Divulgação O passeio noturno tem saída prevista da Estação de Itu e jantar na Estação de Salto





O Trem da República realiza a edição 2026 do Expresso de Natal no dia 12 de dezembro, um sábado, no interior de São Paulo. O passeio noturno tem saída prevista da Estação de Itu e jantar na Estação de Salto, com ingressos já disponíveis para compra no site oficial da operação.

A programação começa às 18h na Estação de Itu, com recepção e welcome drink. Os passageiros embarcam às 18h40 e o trem parte às 19h. Durante o trajeto, o público acompanha trilha sonora temática, interações artísticas e visitas de personagens em vagões decorados, além de contar com cenários montados para registros fotográficos.

A composição chega a Salto às 20h30, horário em que o jantar natalino é servido na estação até as 21h40. A chamada para o embarque de retorno ocorre logo após a refeição, com partida marcada para as 22h e chegada prevista em Itu às 23h.

O gerente de marketing do Trem da República, Renato Cardoso, destacou que o transporte ferroviário tem o poder de reunir diferentes gerações durante as festas de fim de ano. Segundo o executivo, a proposta do evento é fazer com que adultos e crianças vivam uma noite especial por meio da ambientação temática, da chegada à estação até o retorno.

Confira os valores dos ingressos:

Adultos: R$ 299

Crianças de 6 a 12 anos: R$ 199

Crianças de 3 a 5 anos: R$ 169 (no colo, sem assento; com refeição; necessário um adulto pagante por criança)

Crianças de 0 a 2 anos: R$ 32 (no colo, sem assento; sem refeição; necessário um adulto pagante por criança).

Apresentações artísticas

O valor do ingresso inclui a viagem de trem de ida e volta, as apresentações artísticas, a bebida de boas-vindas e o jantar. O transporte até a estação de origem, as bebidas consumidas durante a refeição e outras despesas extras não fazem parte do pacote.

O cardápio destinado aos adultos começa com Spritz Natalino ou Tropical de Frutas sem álcool, seguidos por barquinhas de salpicão e bruschetta pomodoro de entrada. Como prato principal, o passageiro escolhe entre lombo suíno ao molho de laranja, salmão grelhado com crosta de ervas ou risoto com filé-mignon, encerrando a refeição com panna cotta de baunilha, calda de frutas vermelhas e crocante de pistache.

Crianças de 3 a 12 anos contam com um menu exclusivo, iniciado com drink sem álcool e barquinhas de salpicão. Na etapa principal, o público infantil pode optar por isca de mignon com fritas, isca de frango com fritas ou spaghetti ao molho de tomate, com sorvete de creme servido de sobremesa.

Os interessados podem adquirir as passagens pelo endereço eletrônico www.tremdarepublica.com.br.







