Divulgação Emprotur Entre os passeios mais procurados em Bariloche está o Circuito Chico





A chegada de novembro marca um dos períodos mais agradáveis para visitar Bariloche. A cidade argentina ganha novas cores com o florescimento da vegetação, enquanto os lagos refletem os picos da Cordilheira dos Andes que ainda mantêm neve em áreas mais elevadas. O cenário combina florestas verdejantes, águas transparentes e montanhas branqueadas, formando uma das paisagens mais emblemáticas da Patagônia.

Ao longo da primavera, entre setembro e dezembro, os dias ficam cada vez mais extensos e as temperaturas se tornam mais convidativas para passeios ao ar livre. No fim da estação, os termômetros costumam registrar marcas entre 7°C e 20°C, criando condições favoráveis tanto para atividades na natureza quanto para explorar os atrativos urbanos da cidade.

A gastronomia também ganha destaque nessa época do ano. Restaurantes e cafés valorizam ingredientes típicos da região, como cordeiro patagônico, trutas de água doce e frutas vermelhas, enquanto chocolaterias, cervejarias artesanais e tradicionais casas de chá complementam a experiência dos visitantes.

Com o clima mais ameno, surgem oportunidades para conhecer diferentes cenários da região em uma mesma viagem. Trilhas, passeios de barco, cavalgadas e atividades aquáticas passam a integrar os roteiros, enquanto algumas áreas de maior altitude ainda preservam vestígios da temporada de neve.

Circuito Chico

Entre os passeios mais procurados está o Circuito Chico, rota que percorre alguns dos pontos turísticos mais tradicionais dos arredores do lago Nahuel Huapi. O trajeto revela paisagens variadas, passando por bosques, mirantes e margens de lagos cercados por montanhas. Um dos destaques é o Lago Moreno, conhecido pelas águas de tons intensos e pelo cenário formado pela vegetação nativa.

Outro ponto bastante visitado é o Punto Panorámico, mirante natural que oferece uma ampla vista dos lagos, montanhas e vales da região. O roteiro inclui ainda a área de Llao Llao, considerada uma das mais bonitas de Bariloche por reunir natureza preservada e algumas das paisagens mais fotografadas do destino.

Durante o percurso, muitos visitantes aproveitam para subir ao Cerro Campanário. O acesso ao topo pode ser feito por aerosilla, um teleférico de cadeiras abertas que realiza a subida em poucos minutos, ou por uma trilha em meio ao bosque. No alto, a vista abrange lagos, florestas e diferentes formações montanhosas que cercam a cidade.

Nahuel Huapi

Para quem deseja navegar pelo Nahuel Huapi, uma das opções mais tradicionais é o passeio até a Isla Victoria e o Bosque de Arrayanes. A excursão combina deslocamentos de barco e caminhadas por áreas naturais preservadas, revelando paisagens que ganham ainda mais destaque durante a primavera.

Na Isla Victoria, os caminhos atravessam áreas de mata nativa e permitem observar parte da biodiversidade característica da região. Já o Bosque de Arrayanes chama atenção pelas árvores de troncos em tons alaranjados e avermelhados, formando um cenário singular às margens do lago. As embarcações partem de Puerto Pañuelo, localizado na região de Llao Llao.

Outra alternativa bastante procurada é a navegação até Puerto Blest e a Cascada de los Cántaros. O roteiro percorre um dos braços mais exuberantes do Nahuel Huapi, cercado pela vegetação típica da floresta valdiviana, ecossistema conhecido pela abundância de espécies vegetais.

Ao longo da excursão, os visitantes podem conhecer a Cascada de los Cántaros, queda-d'água cercada pela mata nativa. Dependendo da programação escolhida, o passeio também inclui visita ao lago Frías, cujas águas ganham tonalidades esverdeadas devido à influência do degelo proveniente das geleiras do Cerro Tronador.

Quem prefere explorar a região por terra encontra boas opções nas proximidades do Lago Gutiérrez. A área reúne trilhas e espaços naturais ideais para caminhadas, em meio a paisagens que combinam bosques, montanhas e águas cristalinas. Durante a primavera, a renovação da vegetação torna os cenários ainda mais coloridos.

Cerro Otto

O Cerro Otto também figura entre os atrativos mais procurados da estação. O local conta com teleférico, mirantes e áreas destinadas a passeios contemplativos. Lá do alto, é possível observar uma ampla porção de Bariloche e seus arredores, incluindo lagos, morros e trechos da Cordilheira dos Andes.

Antes de viajar, vale lembrar que a primavera representa um período de transição entre o inverno e o verão. Por isso, as condições climáticas podem mudar rapidamente ao longo do dia. A recomendação é incluir peças leves e também roupas mais quentes na bagagem, especialmente para atividades em regiões elevadas ou passeios de barco.

Também é importante verificar previamente as condições de funcionamento dos meios de elevação e das excursões lacustres, já que fatores climáticos podem provocar alterações nos horários e itinerários.

Além das belezas naturais, a estação é uma oportunidade para mergulhar na cultura gastronômica local. Entre pratos típicos, doces artesanais e cervejas produzidas na região, a culinária patagônica se torna mais um atrativo para complementar a experiência em um dos destinos mais visitados da Argentina.