Divulgação: Latam Airlines Brasil Aeronave Embraer E-195-E2 da Latam Airlines Brasil





Parte das novas rotas anunciadas pela Latam com os jatos Embraer E195 -E2 entrará em mercados onde a Azul Linhas Aéreas já possui operações estabelecidas, ampliando a concorrência em importantes ligações regionais do país.

A operação de duas empresas aéreas em uma cidade ajuda na redução dos preços das passagens aéreas em função do aumento da concorrência e da oferta de assentos.

A partir de dezembro de 2026, a Latam passará a operar a rota Guarulhos-Rondonópolis (MT) com sete voos semanais. Atualmente, a Azul já atende a cidade mato-grossense por meio de ligações diretas com Campinas (SP), seu principal centro de distribuição das rotas da Azul.

Também em dezembro, a Latam iniciará quatro decolagens semanais entre Guarulhos e Ji-Paraná (RO). Nesse mercado, a Azul já oferece voos diretos conectando o município de Rondônia aos aeroportos de Campinas (SP) e Cuiabá (MT).

Voos em Cabo Frio

Outra novidade será a entrada da Latam em Cabo Frio (RJ), com quatro voos semanais ligando a cidade fluminense ao Aeroporto de Guarulhos. O destino já integra a malha sazonal da Azul, que opera voos de verão entre Belo Horizonte-Confins e Cabo Frio.

No Sul do país, a Latam lançará em março de 2027 a rota Curitiba-Londrina, com 14 voos semanais. A ligação já conta com operações da Azul, que atualmente atende o mercado regional paranaense.

Voos entre Porto Alegre e Campinas

Já a partir de fevereiro de 2027, a Latam reforçará a oferta entre Porto Alegre e Campinas, com 14 frequências semanais. A Azul mantém atualmente voos diários nessa rota, considerada estratégica para a conexão de passageiros pelo maior hub da companhia em Campinas.

As novas operações fazem parte do plano de expansão da Latam com os jatos Embraer E195-E2, aeronaves que terão capacidade para 136 passageiros e serão utilizadas para ampliar a presença da empresa em mercados regionais e em cidades de médio porte.



