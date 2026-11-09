Divulgação: Ministério de Portos e Aeroportos Aeronave E195-E2 fabricada pela Embraer





A Latam terá a partir de dezembro os primeiros voos operados pelo novo Embraer E195-E2, aeronave com 136 assentos. A companhia colocará em operação até 14 aeronaves e ampliará sua presença no mercado doméstico com novas rotas e reforço de frequências em destinos já atendidos.

As primeiras inaugurações ocorrerão em dezembro de 2026, quando a empresa passará a operar voos ligando Guarulhos a Rondonópolis, com sete frequências semanais; Guarulhos a Ji-Paraná, com quatro voos semanais; e Guarulhos a Cabo Frio, também com quatro frequências semanais.

No mesmo período, a companhia ampliará a oferta em diversas rotas existentes, incluindo Palmas, Uberlândia, Cascavel e Uberaba, fortalecendo sua conectividade regional.

Voos para Ribeirão Preto

Em fevereiro de 2027 será a vez da entrada em operação da rota Guarulhos-Macaé, com três voos semanais, além da inauguração da ligação entre Brasília e Ribeirão Preto, com frequência diária. Ainda nesse mês, a LATAM aumentará a oferta em mercados estratégicos, como Porto Alegre-Curitiba e Porto Alegre-Viracopos.

A fase inicial de expansão será concluída em março de 2027 com o lançamento das rotas Curitiba-Londrina, que contará com 14 voos semanais, e Curitiba-Cuiabá, com sete frequências por semana.

Além dos novos destinos, a chegada do E195-E2 permitirá à Latam ampliar frequências e assumir parte das operações em mercados específicos, aumentando a eficiência da malha aérea.

Belo Horizonte

Entre os aeroportos que receberão voos operados pelo novo modelo estão Belo Horizonte/Confins, Brasília, Caldas Novas, Cascavel, Curitiba, Juiz de Fora, Maceió, Manaus, Palmas, Pelotas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro/Galeão, Teresina, Uberaba, Uberlândia e Vitória, a partir de Guarulhos. Fortaleza-Recife também passará a contar com operações da aeronave.

Com a introdução do novo jato, a Latam passará a atender 67 destinos domésticos, o maior número de sua história no Brasil. A expansão inclui quatro novas bases operacionais: Cabo Frio e Macaé, no Rio de Janeiro; Ji-Paraná, em Rondônia; e Rondonópolis, no Mato Grosso.

Os novos E195-E2 terão capacidade para 136 passageiros em configuração 2-2 e contarão com cabines Premium Economy e Economy, além de Wi-Fi gratuito para clientes cadastrados no programa LATAM Pass, portas USB-C em todos os assentos e acesso à plataforma de entretenimento LATAM Play.

A companhia informou ainda que já avalia uma segunda etapa de expansão para 2027, com até 18 novos destinos potenciais, à medida que novas aeronaves forem entregues pela fabricante brasileira.





