Divulgação Maravilhas do Mundo





A definição de ícones mundiais como as Cataratas do Iguaçu,cujo título foi celebrado recentemente em Foz do Iguaçu, e o Cristo Redentor não depende de comitês fechados de governos ou da Unesco.

O selo das Sete Maravilhas do Mundo Moderno e das Sete Maravilhas da Natureza nasce de campanhas globais organizadas pela fundação suíça New7Wonders.

Criada pelo cineasta e aventureiro Bernard Weber em 1999, a iniciativa tem como objetivo atualizar a antiga lista da Antiguidade por meio da participação direta do público.

Divulgação Pirâmides Egito





Na disputa pelas construções humanas, o regulamento exigiu que os monumentos candidatos tivessem sido erguidos até o ano 2000 e estivessem em estado de conservação reconhecido.

A corrida começou com mais de 200 indicações de diversos países, passou por um corte técnico de especialistas para selecionar 21 finalistas e foi decidida por mais de 100 milhões de votos enviados pela internet e por telefone até a revelação oficial em 2007, em Lisboa.

Para o patrimônio ambiental, o formato ganhou regras próprias com foco em preservação e representatividade ecológica.

Os candidatos precisaram ser pontos geográficos claramente delimitados e sem intervenção humana dominante.

Ocorreram as etapas eliminatórias entre 440 locais de 220 países antes da votação final, que foi encerrada em 11 de novembro de 2011, data hoje lembrada no calendário turístico do Paraná como Cataratas Day.

O impacto do título internacional também se reflete na experiência de quem percorre as passarelas de Foz do Iguaçu.

A turista Angélica Ferreira visitou o destino durante o verão passado e afirma que o contato direto com o volume das águas e a dimensão do cenário permanece vivo na memória até hoje.

Fiquei completamente encantada com a grandeza das quedas-d'água de Foz do Iguaçu, uma força da natureza impossível de descrever por fotos. É um lugar que realmente faz jus ao título de maravilha do mundo e, se eu pudesse, voltaria e "votaria" neste mesmo destino. Angélica Ferreira, empresária









Em ambas as eleições, o crivo editorial busca evitar a concentração de vencedores em um único continente e prioriza o apelo turístico, a relevância histórica e o engajamento digital dos países participantes.













O modelo transforma o voto popular em uma vitrine internacional imediata.

Dessa forma, impulsiona o fluxo de viajantes e o posicionamento comercial dos destinos vencedores no mercado global.

Como o clique dos viajantes escolhe os novos destinos

Atualmente, a organização mantém frentes temáticas abertas para o público, como a campanha das Novas 7 Cidades Maravilhas e votações voltadas para a preservação dos oceanos e da biodiversidade.

O sistema permanece baseado na mobilização online dos próprios cidadãos e viajantes, provando que a escolha dos grandes cartões-postais do século XXI passa diretamente pelo clique de quem explora o planeta.

A escolha dos grandes cartões-postais do século XXI passa diretamente pelo clique de quem explora o planeta.

Atualmente, a fundação mantém aberta a votação pública para eleger as 7 Maravilhas das Cidades do Futuro, reunindo mais de 260 projetos urbanos ao redor do mundo.

Qualquer pessoa pode registrar seus sete votos gratuitamente no site oficial da campanha: a primeira etapa segue até abril de 2027, com as vencedoras reveladas em 31 de outubro de 2027.