Rian Fernandes/ iG Neve artificial toma conta da rua principal do Hopi Hari durante a Parada Mágika e transforma o parque em um cenário de Natal, encantando crianças e adultos

Quem visita o Hopi Hari durante o Natal Mágiko 2026 encontra uma surpresa que transforma completamente o cenário do parque: neve caindo pela rua principal. Durante a tradicional Parada Mágika, flocos artificiais tomam conta do espaço, criando a atmosfera de um vilarejo nevado e encantando crianças e adultos.

Localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, o parque aposta em uma ambientação especial para a temporada natalina. Com ruas, fachadas e prédios decorados, iluminação temática e personagens circulando entre os visitantes, o cenário ganha ainda mais destaque quando começa a nevar artificialmente durante a apresentação.

O efeito transforma a paisagem em uma espécie de cidade europeia durante o inverno, com elementos que remetem aos tradicionais cenários de Natal. Para as crianças, a experiência de ver a "neve" cair em plena rua do Hopi Hari é um dos momentos especiais do passeio. Os adultos também aproveitam o cenário para registrar fotos e vídeos da apresentação.





Parada Mágika com personagens e show piromusical

A neve é apenas uma das atrações da Parada Mágika. A apresentação reúne mais de 80 artistas, personagens natalinos, coreografias e efeitos especiais. Um dos momentos mais aguardados é o show piromusical, assinado pela Mundial Fogos, que sincroniza música, iluminação e fogos de artifício.

O espetáculo geralmente começa por volta das 19h e tem duração aproximada de 40 minutos, seguindo até o encerramento das atividades do parque com os fogos silenciosos. A apresentação na rua principal leva ao público diferentes recursos visuais e sonoros em uma celebração que encanta a experiência das crianças e adultos.

Rian Fernandes/ iG Show piromusical reúne música, luzes e fogos de artifício em uma apresentação especial que ilumina o céu do Hopi Hari durante o Natal Mágiko 2026





Natal Mágiko tem atrações para toda a família

Além da parada natalina, o Hopi Hari preparou uma programação especial para o Natal Mágiko 2026. Durante o dia, personagens circulam pelas regiões temáticas e interagem com o público, enquanto a decoração transforma diferentes espaços do parque.

Entre as atrações está o Artesão de Sonhos, espetáculo musical inédito apresentado no Theatro di Kaminda. Com aproximadamente 30 minutos de duração, a produção combina teatro, música, dança, técnicas circenses, efeitos visuais e recursos tecnológicos.

As crianças também podem participar da Oficina Mágika de Kartinhas, realizada diariamente no Cinétrion, com atividades interativas e a Leitura Mágika pelo Papai Noel.

A programação ainda inclui a superprodução A Christmas Carol - Um Conto de Natal, inspirada na obra de Charles Dickens. A apresentação especial está marcada para 6 de dezembro, às 14h e às 16h30, com participação de Fernando Caruso e elenco de 70 artistas.

Crianças têm entrada gratuita

O Natal Mágiko 2026 segue até 4 de janeiro de 2027, nos dias de funcionamento do Hopi Hari. Durante toda a temporada, crianças de até 12 anos e 11 meses têm entrada gratuita, mediante apresentação de documento de identificação nas catracas, conforme as condições estabelecidas pelo parque.

Além da programação natalina, os visitantes podem aproveitar as mais de 100 atrações do empreendimento, entre montanhas-russas, brinquedos familiares e experiências para diferentes idades.

Os ingressos estão disponíveis diretamente no site oficial do Hopi Hari. Com neve artificial, decoração temática, espetáculos e encontros com personagens, o Natal Mágiko transforma o parque em uma opção de passeio para famílias que desejam entrar no clima das festas de fim de ano.

Rian Fernandes/ iG Hopi Hari é um dos principais parques temáticos do Brasil e recebe visitantes de diversas regiões do país



