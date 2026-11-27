Reprodução Rochas sedimentares comprimidas em bilhões de anos foram esculpidas pela água

Não fosse pela vasta presença da água, as crateras, os corredores, as cores e a aparência lisa das rochas que compõem a paisagem deste vale poderiam ser confundidos com a Lua. Aos arredores da Chapada dos Veadeiros fica o Vale da Lua, em Goiás, lugar cuja formação geológica exótica parece de outro planeta.

Para além da aparência extraterrestre , o modo como o lugar se constituiu também foge do esperado. As rochas do vale não são vulcânicas nem criadas por quedas de meteoritos há muito tempo atrás, mas sedimentares esculpidas pela erosão da água.

desgastou várias partes do terreno, que ficou irregular e esburacado, com uma das geologias mais curiosas do Brasil. Ainda, em meio a toda a estranheza, a paisagem “lunar” contrasta com a vegetação do

A reunião de elementos incomuns se tornou atração turística, mas também possui relevância científica, já que é um dos maiores afloramentos rochosos brasileiros e ajuda a contar parte da história geológica dobrasileiro.

O Vale da Lua fica em Alto Paraíso de Goiás, na região da, nordeste de Goiás. Apesar de não estar incluso no Parque Nacional, é próximo da Vila de São Jorge, um dos principais pontos de acesso.





Como chegou à aparência lunar?

Enquanto a Lua teve formação há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, o vale que remonta a imagem dela na Terra é um pouco mais novo: entre 1 a 1,6 bilhões de anos.

A aparência incomum é resultado direto da atuação da água, em um processo de erosão fluvial. O rio São Miguel atravessou as rochas ali depositadas ao longo de muito tempo. Com isso, desgastou essas pedras, que por si só, já eram suscetíveis à ação da água.

As crateras “lunares” se dão especificamente por movimentos circulares. A água em movimento eventualmente forma redemoinhos, que giram no fundo do rio e abrem “panelas” nessas rochas.

Fragmentos de rocha acabam caindo no buraco arredondado e circulam junto do movimento da água, intensificando o desgaste e criando as crateras.

Segundo o estudo Conglomerado São Miguel no Vale da Lua, publicado pela Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), isso também tem relação com a composição das rochas.

Elas não são vulcânicas, mas sedimentares, com carbonato, uma substância que pode ser dissolvida pela água. Ou seja, além da abrasão mecânica, o processo químico causado pela composição da rocha também contribuiu para o aspecto “lunar”.

Sedimentos de bilhões de anos

As rochas que ficam no vale não são resultado de erupções, mas sim depósitos de atividades geológicas de dois diferentes períodos, entre 1 a 1,6 bilhões de anos atrás.

De acordo com o estudo geológico publicado pela SIGEP, esse material pertence à unidade basal do Grupo Paranoá e, na prática, são formadas pelo acúmulo de sedimentos comprimidos em muito tempo, enquanto rochas vulcânicas são simplesmente lava resfriada.

Conforme o estudo, essa formação tem origem no Paraconglomerado São Miguel e é um resultado excepcional da unidade geológica Grupo Paranoá.

Com isso, ainda que a aparência remeta outro planeta, o Vale da Lua tem relevância para ciência investigar a história da Terra, além do valor turístico e natural que guarda consigo.