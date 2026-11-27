Rian Fernandes/iG Show piromusical é um dos momentos mais aguardados do Natal Mágiko 2026 no Hopi Hari, com efeitos de luzes, fogos de artifício e música

O céu iluminado por fogos de artifício silenciosos, as luzes sincronizadas com a música e uma sequência de efeitos especiais transformam o fim do dia em um dos momentos mais marcantes do Natal Mágiko 2026, no Hopi Hari. O espetáculo piromusical é um dos destaques da programação natalina do parque, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, e tem encantado visitantes de diferentes idades.

A apresentação geralmente começa por volta das 19h e dura aproximadamente 40 minutos, seguindo até o encerramento das atividades do parque. Com uma combinação de música, iluminação e efeitos pirotécnicos, o show cria um cenário especial para quem visita o empreendimento durante a temporada de Natal.

O espetáculo é assinado pela Mundial Fogos e integra a tradicional Parada Mágika, que reúne mais de 80 artistas, personagens natalinos, coreografias e efeitos especiais. O show no Hopi Hari transforma o encerramento do passeio em uma celebração que reúne famílias e visitantes em torno da temática natalina.





Natal Mágiko transforma o parque

O Natal Mágiko 2026 coloca o Hopi Hari entre as opções de passeio para quem procura atrações natalinas no Estado de São Paulo. Durante a temporada, as ruas e regiões temáticas recebem decoração especial, iluminação e elementos que transportam os visitantes para o clima de Natal.

Ao longo do dia, personagens circulam pelo parque e interagem com o público, criando oportunidades para fotos e momentos com as crianças. A programação também inclui atrações especiais, espetáculos musicais e experiências interativas.

Um dos destaques é o Artesão de Sonhos, espetáculo inédito apresentado no Theatro di Kaminda. Com aproximadamente 30 minutos de duração, a produção reúne teatro, música, dança, técnicas circenses, efeitos visuais e recursos tecnológicos. A direção é do cineasta e diretor teatral Walter Neto.

Outra experiência voltada ao público infantil é a Oficina Mágika de Kartinhas, realizada diariamente no Cinétrion. A atividade estimula a criatividade das crianças e conta com a Leitura Mágika pelo Papai Noel.

Rian Fernandes/ iG Neve artificial toma conta da rua principal do Hopi Hari durante a Parada Mágika e transforma o parque em um cenário de Natal, encantando crianças e adultos





Mais um detalhe que surpreende durante o Natal Mágiko 2026 é a presença de neve artificial. Durante a apresentação da parada natalina, a organização faz nevar pela rua principal do parque, criando uma experiência que encanta crianças e adultos.

Com os prédios, as ruas e os demais elementos cenográficos decorados para o Natal, a neve transforma o ambiente em uma espécie de vilarejo nevado, como se os visitantes estivessem em uma cidade de clima frio, com neve e toda a atmosfera característica das celebrações natalinas.

Espetáculo especial em dezembro

A programação também reserva uma apresentação especial para o dia 6 de dezembro de 2026. Às 14h e às 16h30, o parque recebe A Christmas Carol - Um Conto de Natal, superprodução musical inspirada na obra clássica de Charles Dickens.

Com direção de Fernanda Chamma, o espetáculo terá participação de Fernando Caruso no papel de Ebenezer Scrooge e contará com um elenco de 70 artistas, em uma montagem que combina música, dança, teatro e recursos audiovisuais.

Crianças têm entrada gratuita

Rian Fernandes/iG Natal Mágiko 2026 reúne decoração temática, personagens, espetáculos musicais e atrações especiais no Hopi Hari, em Vinhedo (SP)





O Natal Mágiko 2026 segue até 4 de janeiro de 2027, nos dias de funcionamento do Hopi Hari. Durante toda a temporada, crianças de até 12 anos e 11 meses têm entrada gratuita, mediante apresentação de documento de identificação nas catracas, conforme as condições divulgadas pelo parque.

Além da programação natalina, os visitantes podem aproveitar as mais de 100 atrações do espaço, incluindo montanhas-russas, brinquedos familiares e opções para diferentes faixas etárias.

Os ingressos estão disponíveis diretamente no site oficial do Hopi Hari. O calendário de funcionamento do parque pode ser visto clicando aqui.