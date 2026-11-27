Divulgação Ironbridge Gorge

Considerada o maior símbolo físico do início da Revolução Industrial, a Iron Bridge, no condado de Shropshire, na Inglaterra, celebra nesta sexta-feira (27) 40 anos desde que foi inscrita como Patrimônio Mundial da UNESCO.

Para marcar as quatro décadas do reconhecimento internacional, a região de Ironbridge Gorge abre hoje um calendário especial de eventos culturais, iluminações cênicas e experiências turísticas que seguem até novembro de 2027.

Embora muitas vezes fique fora do roteiro tradicional de quem visita apenas Londres, a ponte sobre o rio Severn ocupa um lugar central na história da engenharia e da economia global.

A história de Iron Bridge

Inaugurada em 1781, ela foi a primeira grande ponte do mundo construída em ferro fundido, uma ruptura radical para uma época em que estruturas desse porte dependiam exclusivamente de pedra

O projeto, concebido pelo arquiteto Thomas Farnolls Pritchard e executado pelo mestre siderúrgico Abraham Darby III, provou que o ferro podia ser produzido em larga escala e suportar grandes cargas estruturais.





Sem essa demonstração prática de resistência e viabilidade, a expansão posterior das ferrovias, dos navios a vapor, das grandes fábricas e da própria arquitetura urbana moderna teria seguido outro ritmo.

A escolha do local não foi obra do acaso

O desfiladeiro de Ironbridge Gorge reunia, em um mesmo território, os insumos essenciais para a nascente indústria: minério de ferro, carvão, calcário e a força hídrica do rio Severn para movimentar os foles das forjas.

Reprodução: Redes Sociais Coalbrookdale Inglaterra

Décadas antes, na vizinha Coalbrookdale, a família Darby havia aperfeiçoado a fundição de ferro utilizando coque (carvão mineral destilado) em vez de carvão vegetal, barateando o metal e abrindo caminho para a mecanização.

Engenharia de sucesso

Mesmo sendo um marco industrial, a ponte guarda uma curiosidade que revela a transição entre o mundo artesanal e a era das máquinas.

Como ainda não existiam parafusos industriais ou técnicas modernas de soldagem para peças gigantescas, as 380 toneladas de ferro fundido foram unidas com encaixes tradicionais de marcenaria, como espigas e cavilhas.

Reprodução: Redes Sociais Madeley_Inglaterra





Programação de 40 anos e atrações para visitantes

O reflexo do reconhecimento da UNESCO, em 1986, abrange também todo o conjunto histórico do vale, incluindo as comunidades de Coalbrookdale, Jackfield, Coalport e Madeley.

Para celebrar o marco, o programa Ironbridge 40 começa neste fim de semana, dias 27 a 29 de novembro, o festival Lighting the Valley of Invention, que ilumina monumentos históricos do desfiladeiro e promove desfiles de lanternas com escolas e moradores.

Reprodução: Redes Sociais Turista na Iron bridge Inglaterra





Ao longo de 2027, quem passar pela região encontrará novidades integradas aos atrativos permanentes.

Ironbridge Gorge Coracle Trail

Um percurso artístico ao ar livre inspirado nos coracles, pequenos barcos redondos tradicionais usados historicamente na navegação do rio Severn.

Made in the Gorge

Vitrine dedicada a artesãos, designers e criadores contemporâneos que mantêm viva a vocação produtiva do vale.

Your Gorge. Your stories

Um projeto colaborativo que reúne fotografias, relatos e memórias de moradores e viajantes do mundo todo para compor um arquivo histórico ao final das comemorações, em novembro de 2027.









Como é visitar e passar por lá

Fechada para o tráfego de veículos desde 1934 para preservar sua estrutura original, a Iron Bridge funciona hoje exclusivamente como travessia para pedestres, com acesso gratuito durante todo o ano.

Os visitantes caminham diretamente sobre o arco metálico de mais de 30 metros de vão livre, observando de perto os detalhes das peças fundidas no século XVIII e a paisagem do vale.





Além de atravessar a ponte, o passeio costuma incluir o Ironbridge Gorge Museum Trust, complexo que reúne dez museus espalhados ao longo do desfiladeiro.

Entre eles o Museu do Ferro de Coalbrookdale, as antigas fábricas de porcelana de Coalport e a cidade vitoriana reconstituída de Blists Hill, onde atores caracterizados recriam o cotidiano do século XIX.

Para quem sai de Londres, o acesso mais prático de trem parte da estação Euston até Telford Central.

De Telford, ônibus locais ou táxis percorrem os cerca de 8 quilômetros finais até o centro histórico de Ironbridge em menos de 15 minutos..