Rovena Rosa/Agência Brasil Reclamações sobre voos cancelados







Entraram em vigor nesta quinta-feira (26) as novas diretrizes do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) para reorganizar o fluxo de aeronaves em um dos corredores mais movimentados do país.

As mudanças atingem diretamente o eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro, abrangendo também o espaço aéreo do Vale do Paraíba e do Litoral Norte paulista.

A atualização tem foco na preparação para a alta temporada de verão, período em que o aumento de viagens turísticas, voos comerciais e aviação executiva, incluindo helicópteros e jatos particulares rumo ao litoral, exige maior previsibilidade operacional.

O que muda na prática para o passageiro?

Para quem já está com passagem comprada, a mudança não altera horários de decolagem ou pouso divulgados pelas companhias aéreas, tampouco exige qualquer ação por parte do viajante.

Divulgação DECEA









Medida técnica de gerenciamento de tráfego aéreo

Na prática, o DECEA redesenhou trajetórias de subida, descida e aproximação, além de ajustar limites de velocidade em trechos específicos.

O objetivo é distribuir melhor as aeronaves no céu, reduzir "gargalos" nos horários de pico, evitar esperas em voo (as chamadas órbitas) e diminuir o risco de atrasos em cascata nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Galeão e Santos Dumont durante os dias de maior movimento ou de mau tempo típico de verão.





O tamanho do tráfego aéreo no Brasil

A reorganização ganha peso diante do volume da aviação brasileira, a maior da América Latina.

Segundo dados consolidados do próprio DECEA e da Agência Nacional de Aviação Civil ( ANAC), o espaço aéreo brasileiro registra, em média, cerca de 4.500 a 5.000 movimentos aéreos por dia, somando voos comerciais regulares, aviação executiva, táxi aéreo, transporte de cargas e operações militares.

Considerando apenas a aviação comercial regular de passageiros, o país opera em torno de 2.300 a 2.600 voos diários, número que costuma saltar durante os meses de dezembro e janeiro com a malha extra de férias.

A ponte aérea e as conexões entre os terminais de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram a maior densidade desse fluxo, tornando os ajustes técnicos essenciais para manter a pontualidade e a segurança operacional na alta estação.