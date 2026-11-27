Entraram em vigor nesta quinta-feira (26) as novas diretrizes do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) para reorganizar o fluxo de aeronaves em um dos corredores mais movimentados do país.
As mudanças atingem diretamente o eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro, abrangendo também o espaço aéreo do Vale do Paraíba e do Litoral Norte paulista.
A atualização tem foco na preparação para a alta temporada de verão, período em que o aumento de viagens turísticas, voos comerciais e aviação executiva, incluindo helicópteros e jatos particulares rumo ao litoral, exige maior previsibilidade operacional.
O que muda na prática para o passageiro?
Para quem já está com passagem comprada, a mudança não altera horários de decolagem ou pouso divulgados pelas companhias aéreas, tampouco exige qualquer ação por parte do viajante.
Medida técnica de gerenciamento de tráfego aéreo
Na prática, o DECEA redesenhou trajetórias de subida, descida e aproximação, além de ajustar limites de velocidade em trechos específicos.
O objetivo é distribuir melhor as aeronaves no céu, reduzir "gargalos" nos horários de pico, evitar esperas em voo (as chamadas órbitas) e diminuir o risco de atrasos em cascata nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Galeão e Santos Dumont durante os dias de maior movimento ou de mau tempo típico de verão.
O tamanho do tráfego aéreo no Brasil
A reorganização ganha peso diante do volume da aviação brasileira, a maior da América Latina.
Segundo dados consolidados do próprio DECEA e da Agência Nacional de Aviação Civil ( ANAC), o espaço aéreo brasileiro registra, em média, cerca de 4.500 a 5.000 movimentos aéreos por dia, somando voos comerciais regulares, aviação executiva, táxi aéreo, transporte de cargas e operações militares.
Considerando apenas a aviação comercial regular de passageiros, o país opera em torno de 2.300 a 2.600 voos diários, número que costuma saltar durante os meses de dezembro e janeiro com a malha extra de férias.
A ponte aérea e as conexões entre os terminais de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram a maior densidade desse fluxo, tornando os ajustes técnicos essenciais para manter a pontualidade e a segurança operacional na alta estação.