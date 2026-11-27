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A final da 67ª edição da Libertadores 2026, prevista para este sábado (28) no Estádio Centenário, coloca o Uruguai mais uma vez na vitrine dos destinos mais desejados pelos apaixonados por futebol.

Segundo a Intendencia de Montevideo e o Ministerio de Turismo, a decisão movimenta diretamente a hotelaria, a gastronomia, o transporte e o comércio local.

Para aproveitar esse fluxo, foi montado um estande especial do Descubrí Montevideo no Aeroporto de Carrasco, incentivando os visitantes a explorarem também as vinícolas, os bairros históricos e os circuitos culturais da capital.

Lucia Minniti A cidade em si já é linda por natureza com seu contorno aonde você sempre pode avistar o mar





Desde a sua primeira Constituição, em 1830, o Uruguai consolidou-se com uma forte vocação para o turismo cultural, a agropecuária e os serviços.

No entanto, entre todas as suas vitrines, o futebol permanece como sua maior expressão de identidade e atração global.

Essa veneração pelo esporte é um sentimento enraizado no cotidiano dos uruguaios, e, ao revisitar a trajetória do país dentro de campo, descobre-se por que a vibração pela modalidade vai muito além dos 90 minutos.

A história das 4 estrelas e o Museu do Futebol

A camisa oficial da seleção uruguaia carrega quatro estrelas acima do escudo.

Divulgação Camisa do Uruguai

Elas representam os dois títulos olímpicos conquistados em 1924 (Paris) e 1928 ( Amsterdã), reconhecidos pela FIFA como campeonatos mundiais antes da criação da Copa, somados às inesquecíveis Copas do Mundo de 1930 e 1950.

Essa bagagem histórica faz de um país de pouco mais de 3,4 milhões de habitantes um verdadeiro gigante no quesito orgulho de suas memórias.

Para mergulhar nesse legado, a parada obrigatória é o Museo del Fútbol, localizado dentro da Tribuna Olímpica do Estádio Centenário (próximo à região de Tres Cruces).

O acervo reúne troféus das principais competições sul-americanas e mundiais, além de celebrar mais de cem anos de Copa América com a taça original.

O espaço também destaca as campanhas das seleções sul-americanas campeãs mundiais, com réplicas da taça da Copa do Mundo, e preserva mais de 500 camisas históricas, bolas, flâmulas, escudos de clubes e registros de grandes ídolos do continente, como Pelé, Arsenio Erico, José Luis Chilavert e Ronaldinho Gaúcho.

Foto: Luís Felipe Granado Museu do Futebol no Uruguai

Foto: Luís Felipe Granado Taça do mundial conquistada na disputa contra o Brasil no Maracanã







Os gigantes Nacional e Peñarol (e a paixão nos bairros)



Para quem viaja com o objetivo de respirar futebol, Montevidéu oferece a oportunidade de conhecer de perto a rivalidade que divide o país.

Quase como uma religião, a grande maioria dos uruguaios torce ou para o Club Nacional de Football ou para o Club Atlético Peñarol.

Divulgação Estádio Campeón del Siglo do Club Atlético Peñarol

Foto: Luís Felipe Granado Estádio Centenario, em Montevidéu





Por isso, o roteiro turístico esportivo se completa com visitas ao Estádio Gran Parque Central (casa do Nacional, um dos estádios mais antigos das Américas), e ao Estádio Campeón del Siglo (casa moderna do Peñarol).



O futebol em todo o país

Montevidéu respira futebol em cada bairro por meio de clubes tradicionais como Defensor Sporting, Danubio, Montevideo Wanderers, Liverpool, Cerro e Rampla Juniors.

É uma cultura esportiva alimentada desde a base, o chamado fútbol baby, que transforma o esporte no principal motor social e cultural do país.

Eu fui em dois jogos lá: um do Albion, que é o primeiro clube de futebol do Uruguai, e o outro do Danubio, que é um time que foi rebaixado, contra o Nacional, um dos maiores do país. Dá para ver que a torcida realmente é apaixonada, eles têm essa relação com o esporte de forma muito intrínseca. Luís Felipe Granado, jornalista do iG

Foto: Luís Felipe Granado Danubio Fútbol Club

Foto: Luís Felipe Granado Estádio Defensor Uruguai

Apaixonado por turismo e futebol,, do, conta que, que o seu roteiro ao país contemplou o esporte.





Curiosidades de preços e transporte

De acordo com a CONMEBOL, os ingressos oficiais para a final custam entre USD 95 (Categoria 3, setores exclusivos de torcida - cerca de R$ 526) e USD 340 (Categoria 1 - cerca de R$ 1.883).

Já para quem busca programação paralela, a CONMEBOL Libertadores Experience, montada na Rambla (região do Parque Rodó), tem entrada gratuita.









No transporte público, a Intendencia de Montevideo informa que a passagem urbana com duração de 1 hora custa UYU 52 (cerca de R$ 7,10) utilizando o cartão STM, contra UYU 64 (cerca de R$ 8,70) pagos em dinheiro a bordo.

O órgão também alerta para bloqueios e desvios de trânsito no entorno do Parque Batlle entre os dias 27 e 29 de novembro em função da logística do evento.

Fora de grandes finais continentais, porém, o turista que desembarca em Montevidéu em dias normais de campeonato local consegue assistir a uma partida de futebol a preços bastante acessíveis, com entradas que costumam variar entre UYU 300 e UYU 800 (entre R$ 41 e R$ 109), dependendo do setor e da partida.