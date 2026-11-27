Foto: PH Lopes Hopi Hari é um dos destinos turísticos mais divertidos de SP

O Hopi Hari encerra nesta segunda-feira (30) sua campanha de Black Friday com uma oferta para quem pretende visitar o parque ao longo do próximo ano. O Passaporti Anuali custa R$ 179 e permite aproveitar diferentes temporadas de atrações e eventos em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A promoção é uma alternativa para quem deseja incluir o parque nos planos de lazer de 2027. Com validade anual, o passaporte possibilita organizar visitas em diferentes períodos, conforme o calendário de funcionamento e as regras de utilização do produto.

Entre as oportunidades estão a programação do Natal Mágiko, as férias de janeiro e outras atrações especiais previstas para o próximo ano.

Passaporte oferece benefícios adicionais

Além do acesso ao parque, o Passaporti Anuali reúne vantagens para os visitantes. Entre elas estão entrada antecipada, cortesia para um acompanhante e descontos em alimentação, bebidas e lojas.

Os benefícios seguem as condições estabelecidas pelo Hopi Hari. Por isso, é importante consultar as regras de utilização antes de finalizar a compra.

Localizado em Vinhedo, a cerca de 70 quilômetros da capital paulista, o parque conta com atrações para diferentes faixas etárias, espetáculos e programações temáticas ao longo do ano.





Black Friday também tem ingressos a partir de R$ 39,90

A campanha também inclui outras modalidades de acesso. Os passaportis de entrada têm preços a partir de R$ 39,90. Já o VIP Pass conta com condições especiais durante o período promocional.

As ofertas são limitadas e podem variar conforme a disponibilidade dos produtos e as datas de visitação.

As compras podem ser feitas pelo site oficial do parque, onde também estão disponíveis as condições de cada modalidade.

Serviço

Black Friday Hopi Hari 2026

Prazo: até 30 de novembro de 2026

Passaporti Anuali: R$ 179

Passaportis de entrada: a partir de R$ 39,90

Localização: Vinhedo (SP)

Vendas: www.hopihari.com.br