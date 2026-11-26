Reprodução: Redes Sociais Usinas na mata chamam atenção no Vale do Paraíba — e viram mistério

No Vale do Paraíba, antigas estruturas de geração de energia cercadas pela mata despertam curiosidade crescente.

Registradas em voos de drone e vídeos de exploração, essas construções que já foram fundamentais para levar eletricidade às cidades hoje chamam atenção justamente pelo contraste entre a arquitetura industrial do século XX e o avanço da vegetação.

Em Guaratinguetá, a Usina Hidrelétrica Sodré, no bairro dos Pilões, foi construída na área da antiga fazenda Sodré, propriedade ligada historicamente a Antônio Clemente dos Santos, primeiro prefeito da cidade.





Inaugurada por volta de 1912 com potência de 600 kW, a unidade impulsionou o desenvolvimento local até ser desativada em 1992 e hoje permanece fechada ao público geral.

Atualmente pertence a uma autarquia do governo e o acesso é restrito, sendo necessária autorização e agendamento.

Divulgação Usina Sodré_Guaratinguetá









Em Pindamonhangaba , no bairro Ribeirão Grande, a Usina Isabel, inaugurada em 1915 com tecnologia alemã e canadense, chegou a abastecer municípios como Taubaté, Pindamonhangaba, Lorena e Tremembé até meados do século XX.

O local passou décadas desativado após falhas técnicas nos anos 1990 e teve reativação noticiada em 2020.





Embora a usina não tenha visitação aberta, o bairro Ribeirão Grande tornou-se polo de turismo rural e ecológico na Mantiqueira.

Divulgação maquinários usina Cunha













Já em Cunha, a memória da eletrificação passa por duas estruturas.

A primeira é a Usina do Encontro, instalada nos anos 1920 no rio Jacuizinho, onde restam ruínas em uma área que também foi palco de combates na Revolução Constitucionalista de 1932.

A segunda é a Usina Hidrelétrica da Pimenta, construída em 1958 pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) de São Paulo junto à Cachoeira do Pimenta para abastecer a cidade.









Hoje, além de atrativo turístico e área de preservação ambiental, o espaço da antiga usina na Cachoeira do Pimenta abriga um museu da energia que resgata a história da usina e da eletricidade na região.

De 600 kW a Itaipu: o salto de escala da energia e a mudança no turismo

Para entender o salto da engenharia brasileira em pouco mais de um século, basta comparar as escalas: embora fossem vitais para iluminar ruas e mover as primeiras indústrias do Vale, essas unidades eram pequenas centrais de alcance local ou regional.

A Usina Sodré, por exemplo, operava com 600 kW (0,6 MW), bem distante das maiores hidrelétricas do país já naquela época.

Divulgação Represa de Itaipu





Hoje, a Usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, soma 14.000 MW de potência instalada, cerca de 23 mil vezes a capacidade da antiga central de Guaratinguetá, e transformou a geração de energia em atração turística organizada e segura.









Já as pioneiras do Vale do Paraíba sobreviveram como ruínas, espaços de preservação e relíquias cercadas pela mata, onde qualquer visita exige checagem prévia de propriedade, autorizações e condições de acesso bem distante das maiores hidrelétricas do país já naquela época.