Imagem gerada por IA Turismo do silêncio ganha espaço

Enquanto uma parcela dos viajantes busca o volume no talo em Ibiza, entre festas eletrônicas, música alta e multidões, cresce no mundo o movimento oposto: o turismo do silêncio.

Batizada no exterior de quietcation (férias silenciosas), conceito que inspira até plataformas internacionais como a Quietcation, cuja página inicial convida o visitante a baixar o som para o "volume zero", a tendência também ganha força no Brasil.

São inúmeras propostas voltadas ao descanso profundo, como o guia Turismo do Sono e imersões do Clube do Mato.

Relatórios internacionais de comportamento do viajante, como estudos anuais da Hilton, da Booking.com e do Global Wellness Institute, apontam que a busca por saúde mental, desconexão digital e qualidade do sono entrou de vez no radar de quem planeja férias.

Em vez de roteiros corridos para cumprir pontos turísticos, o objetivo passa a ser ouvir apenas o som da mata, do vento e da água.

Divulgação Turismo Silencioso









O que se faz no "turismo do silêncio"?



Viajar para ficar em silêncio não significa tédio, mas uma mudança de ritmo.

Os roteiros costumam reunir atividades de desaceleração em meio à natureza:

Imersão na floresta (Shinrin-yoku)

Técnica criada no Japão nos anos 1980, conhecida como "banho de floresta", que propõe caminhadas lentas entre as árvores para estimular os sentidos e reduzir o estresse.

Práticas integrativas

Sessões de ioga ao ar livre, respiração guiada, meditação e alimentação natural sem horários rígidos.

Detox digital

Muitas hospedagens operam propositalmente sem sinal de Wi-Fi nos quartos ou oferecem cofres para guardar o celular no check-in.

Imagem gerada por IA Turismo do Sono









Destinos silenciosos no exterior e no Brasil

Fora do país, o catálogo internacional do silêncio inclui experiências como estadias em templos budistas no Monte Koya (Japão), casas na árvore sobre os fiordes da Noruega, suítes isoladas nas florestas da Suécia, refúgios alpinos na Grécia e na Suíça, além de retiros de meditação no Himalaia e hospedagens remotas no Deserto do Atacama ( Chile).

Divulgação Turismo silencioso

Quando o silêncio é o destino

No Brasil, o movimento encontrou terreno fértil em regiões serranas, de cerrado e de litoral preservado:

Serra da Mantiqueira (SP, MG e RJ)

Destinos como São Francisco Xavier, Gonçalves, Monte Verde, Santo Antônio do Pinhal e Visconde de Mauá concentram cabanas isoladas em meio à Mata Atlântica.

O único som obserado vem das cachoeiras e pássaros, com retiros de meditação e terapias integrativas.





Goiás (Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis)

Entre Alto Paraíso de Goiás, São Jorge e Cavalcante, pousadas holísticas e centros de vivência combinam trilhas no cerrado, banhos de cachoeira e práticas diárias de ioga e silêncio.

Pedro Hauck Vista do Pico dos Marins revela os campos de altitude e os paredões rochosos que desafiam montanhistas na Serra da Mantiqueira









Serra Catarinense e litoral preservado

Cidades como Urubici (SC) e trechos mais reservados da Península de Maraú (BA) também abrigam cabanas certificadas pelo silêncio e imersões laicas focadas em calma e contato com a natureza.

Divulgação: KAYAK Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás (GO)

















Turismo do silêncio é caro?

Os valores variam conforme o nível de exclusividade, mas a modalidade não se resume ao mercado de luxo:

Faixa acessível e intermediária

Pousadas holísticas em Goiás ou chalés simples na Serra da Mantiqueira têm diárias próximas às do turismo convencional de serra (a partir de R$ 350 a R$ 650 o casal fora de feriados).





Faixa premium

Cabanas de arquitetura autoral isoladas na mata, retiros fechados com alimentação orgânica e mentoria de meditação ou refúgios remotos no exterior podem ultrapassar R$ 1.500 a R$ 4.000 por diária, impulsionados pela privacidade absoluta e pela baixa oferta de quartos.