Divulgação Hopi Hari vira treino da Ferroviária antes da semifinal

Em vez de chuteira, tênis confortável. Em vez de gramado, montanha-russa.

O elenco do futebol feminino da Ferroviária trocou por um dia a rotina do CT pelo Hopi Hari, em Vinhedo, um dos maiores parques temáticos da América Latina.

Foram horas de gritos, risadas e muito frio na barriga.

Foto: Rian Fernandes/iG Time de futebol feminino da Ferroviária em visita ao Hopi Hari

A visita tem endereço certo na temporada.

Às vésperas da semifinal do Paulistão Feminino 2026 contra o Red Bull Bragantino, com jogos previstos para 9 e 13 de dezembro, as Guerreiras Grenás buscaram no parque um jeito diferente de se preparar: desligar a cabeça da pressão para voltar ao campo mais leves.

O Hopi Hari é um dos patrocinadores do time feminino.

Instalado às margens da Rodovia dos Bandeirantes, o parque reúne mais de 40 atrações num complexo de cerca de 700 mil metros quadrados e recebe visitantes de centenas de cidades brasileiras. Ali, cada jogadora escolheu o brinquedo que seria o seu "adversário" do dia.

Cabeça leve: a aposta do técnico Léo Mendes

O técnico Léo Mendes, campeão da Libertadores com a própria Ferroviária em 2015, defende que a pausa faz parte da preparação.

Nós, que vivemos no esporte de alto rendimento, sabemos que o nível de ansiedade, de estresse, de desgaste é muito alto. Em alguns momentos, é importante a gente higienizar a nossa mente. Léo Mendes, técnico do time de futebol feminino Ferroviária (as Guerreiras Grenás)

Para ele, o efeito aparece no gramado. "Ver as meninas felizes e se divertindo, eu acredito muito que isso vai dar um combustível a mais para esses jogos que teremos na sequência", disse. O treinador lembrou que o time vinha de um longo período sem partidas oficiais, o que "vai criando uma ansiedade". Até o primeiro duelo, ainda restavam sete sessões de treino.

Na hora de escolher o próprio desafio, Léo repetiu o discurso de vestiário.

"O maior adversário é aquilo que eu mais exijo da equipe: coragem", brincou. Sobre a montanha-russa, deixou a decisão para o calor do momento: "Se alguém me empurrar, eu vou".







Aero Venturi, a novidade de 40 metros do Hopi Hari

A grande sensação do dia foi o Aero Venturi, a atração mais nova do Hopi Hari.

Inaugurada em abril de 2026 na área de Kaminda Mundi, a torre tem 40 metros de altura e cadeiras suspensas que giram enquanto sobem.

O resultado é vento no rosto, sensação de voo livre e uma vista panorâmica de todo o parque.

Thayna Gemin / iG Aero Venturi

Fabricado por uma empresa europeia, o brinquedo leva 24 pessoas por ciclo, cerca de 720 por hora.

As cadeiras duplas permitem que amigos e famílias dividam a experiência.

É o maior investimento do parque numa atração inédita de grande porte em mais de duas décadas, e o acesso está incluído no ingresso regular. Para o grupo da Ferroviária, foi um dos brinquedos mais radicais da visita.

Montezum e Vurang: as montanhas-russas que testaram a coragem do elenco

Ícone do Hopi Hari, a Montezum é a maior, mais extensa e mais rápida montanha-russa de madeira da América Latina e aparece entre as mais velozes do mundo no gênero.

São 42,4 metros de altura, mais de 1 quilômetro de trilhos e velocidade de até 103 km/h, num percurso de cerca de um minuto de pura adrenalina.

Hopi Hari Montezum é uma das atrações radicais do Hopi Hari

A outra montanha-russa do dia foi a Vurang, que leva os visitantes para dentro de uma pirâmide totalmente às escuras, com curvas e giros inesperados.

Para a atacante Natália, era a primeira vez no parque.

A gente sabe da dimensão que é. É uma aventura muito radical", contou. Ela descreveu bem o sentimento de quem está na fila: "Aquele friozinho na barriga, aquela tensão de 'será que eu vou, será que eu não vou?'. A gente tem que enfrentar, e sabe que essa sensação é muito boa Natália, atacante do time de futebol feminino da Ferroviária





Natália elegeu a montanha-russa, "um dos principais brinquedos do parque", como o desafio do dia. Em campo, aposta em atenção total aos detalhes. "Jogos assim são realmente decididos em detalhes. A gente vem se preparando para estar pronta para todos os cenários", afirmou.

Luciana volta à montanha-russa e quer revanche contra o Bragantino

Veterana do elenco, a goleira Luciana já conhecia o Hopi Hari e voltou disposta a encarar de novo a montanha-russa. "Foi um desafio muito grande da primeira vez, mas agora eu vou de novo. Vou me desafiar mais uma vez", disse.

Foto: Rian Fernandes/iG Time de futebol feminino da Ferroviária em visita ao Hopi Hari

Para ela, o passeio também fortalece o grupo, que sai mais unido, uma incentivando a outra: "Vai no brinquedo, perde o medo, você consegue".

Na semifinal, a goleira contou que são cerca de 40 a 50 dias de preparação e um rival bem conhecido.

O reencontro tem sabor de revanche: em outubro, o Bragantino eliminou a Ferroviária nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina.

O time de Bragança venceu por 2 a 0 em Araraquara e perdeu a volta por 3 a 2.

Fátima Dutra: adrenalina hoje, Copa do Mundo no horizonte



A lateral Fátima Dutra, campeã da Copa América de 2025 com a Seleção Brasileira, resumiu o espírito da visita.

O intuito desse momento foi justamente esse: sair um pouco do meio do futebol, estar com as meninas, mas em outro ambiente. A sua mente sai daquele pensamento de treino, de cobrança. Fátima Dutra, lateral do time de futebol feminino da Ferroviária

Apaixonada por emoção, ela foi atrás dos brinquedos mais intensos. "Aqui é sem adversário, é só para se divertir. Eu amo adrenalina", contou.

O próximo grande alvo é a Copa do Mundo Feminina de 2027, de 24 de junho a 25 de julho, pela primeira vez no Brasil.

Foto: Rian Fernandes/iG As jogadoras da Ferroviária trocaram o campo por uma dose de adrenalina no Hopi Hari!

Fátima diz que está há mais de um ano sem ser convocada e quer voltar. "É um objetivo não só meu, mas de todas as atletas, ainda mais quando ela vai ser feita no Brasil. Tenho muita vontade e vou trabalhar muito para estar lá."





Léo Mendes vê o Mundial como vitrine para a modalidade. Para ele, o futebol feminino "evoluiu muito nos últimos anos". O técnico reconhece a força das ligas estrangeiras, mas acredita que o Brasil está "no caminho certo".

Com as baterias recarregadas com a visita no parque, a Locomotiva tem no Hopi Hari um dos espaços de preparação para os próximos desafios da temporada.