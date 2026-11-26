Foto: Rian Fernandes As jogadoras da Ferroviária trocaram o campo por uma dose de adrenalina no Hopi Hari!

Em campo, o próximo rival da Ferroviária é o Red Bull Bragantino, na semifinal do Paulistão Feminino 2026.

No Hopi Hari, em Vinhedo, o adversário tinha outro porte: 40 metros de altura.

Em um dia de folga da rotina de treinos, as Guerreiras Grenás elegeram o Aero Venturi, atração mais nova do parque, como o grande desafio da visita.

E não houve enrolação. Mal passaram pela entrada, as jogadoras já sabiam para onde ir.

O primeiro brinquedo escolhido pelo grupo foi justamente a torre.

A visita ao parque, que é um dos patrocinadores do time feminino da Ferroviária, fez parte da estratégia da comissão técnica para aliviar a pressão antes da reta decisiva do estadual.

As semifinais contra o Bragantino estão previstas para 9 e 13 de dezembro, em jogos de ida e volta.

Thayna Gemin / iG Fogos de artifício na inauguração do Aero Venturi





O que é o Aero Venturi, a novidade do Hopi Hari

Inaugurado em abril de 2026, o Aero Venturi fica na área de Kaminda Mundi e é a primeira atração de grande porte do Hopi Hari em mais de duas décadas.

O brinquedo levou ao parque mais uma estrutura imponente, visível de vários pontos de Vinhedo.

Nele, os visitantes se sentam em cadeiras suspensas, com os pés livres, que giram enquanto sobem até o topo da torre.

Lá em cima, a sensação é de voo livre, com vento no rosto e uma vista panorâmica de todo o parque.

A atração leva 24 pessoas por ciclo, cerca de 720 por hora, e foi fabricada por uma empresa europeia especializada no setor.

As cadeiras duplas permitem dividir a experiência com um amigo, o que foi perfeito para as jogadoras, que subiram em dupla e trocaram gritos lá do alto. O acesso está incluso no ingresso regular do parque.





Ferroviária encara o Aero Venturi

Para quem passa a temporada lidando com a pressão de decisões, o frio na barriga de 40 metros teve outro sabor.

Atacante do elenco, Natália resumiu a sensação de quem espera ir em um brinquedo radical:

Aquele friozinho na barriga, aquela tensão de 'será que eu vou, será que eu não vou?'. A gente tem que enfrentar, e sabe que essa sensação é muito boa. Natália, atacante do time de futebol feminino da Ferroviária





O técnico Léo Mendes tinha avisado que a palavra do dia era coragem. "O maior adversário é aquilo que eu mais exijo da equipe: coragem", brincou o treinador, que deixou para decidir na hora se encararia os brinquedos. "Se alguém me empurrar, eu vou."

"A mente sai daquele pensamento de treino"

Mais do que diversão, o passeio teve objetivo.

A lateral Fátima Dutra, campeã da Copa América de 2025 com a Seleção Brasileira, explicou o peso desse momento na preparação para a semifinal do Campeonato Paulista .

O intuito desse momento foi justamente esse: sair um pouco do meio do futebol, estar com as meninas, mas em outro ambiente. É muito importante, porque a sua mente sai daquele pensamento de treino, de cobrança. Aqui é sem adversário, é só para se divertir. Eu amo adrenalina. Fátima Dutra, lateral do time de futebol feminino da Ferroviária





Léo Mendes segue a mesma linha. Para ele, ver o grupo feliz fora de campo "vai dar um combustível a mais" para os jogos decisivos que vêm pela frente.

Divulgação Hopi Hari_Montezum





Montezum e Vurang completaram o dia radical

Depois de vencer a torre, o grupo seguiu para as duas montanhas-russas do parque, que as jogadoras também classificaram como bastante radicais.

Entre elas está a Montezum, a maior, mais extensa e mais rápida montanha-russa de madeira da América Latina.

São 42,4 metros de altura, mais de 1 quilômetro de trilhos e velocidade de até 103 km/h, num percurso de cerca de um minuto.









A segunda é a Vurang, que corre dentro de uma pirâmide totalmente no escuro, com curvas e giros inesperados.

Foto: Rian Fernandes Hopi Hari vira "treino" da Ferroviária antes da semifinal





Agora, com a cabeça leve e o "adversário" de 40 metros vencido, a Ferroviária volta as atenções para o gramado, onde o próximo desafio é o Red Bull Bragantino.

As partidas acontecem nos dias 9 e 13 de dezembro.