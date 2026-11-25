Em um país acostumado a conviver com a força da natureza, o Chile concentra cerca de 20% da atividade sísmica mundial e registra milhares de tremores todos os anos, a maioria de baixa magnitude na escala Richter.
Ainda assim, enfrentar rajadas intensas de vento na Patagônia chilena segue sendo um choque para quem está a passeio.
Foi exatamente esse choque de realidade que viveu o turista alemão Henry Thomas, de Düsseldorf, no último domingo (22), ao atravessar uma ponte suspensa no Parque Nacional Torres del Paine, no extremo sul chileno.
O viajante foi surpreendido por uma ventania que fez a estrutura balançar violentamente sobre o abismo.
Registrada em vídeo, a cena ganhou destaque na imprensa internacional e em perfis de turismo de aventura nas redes sociais.
Por que o fenômeno ocorre
A instabilidade climática na região é provocada pelo choque entre massas de ar frio vindas da Antártida e correntes mais úmidas do Oceano Pacífico, canalizadas pelos vales e maciços montanhosos dos Andes.
Durante a primavera e o verão no hemisfério sul período de maior fluxo turístico, esse encontro atmosférico gera rajadas que facilmente ultrapassam os 100 km/h, fazendo com que cabos de aço e passarelas de madeira oscilem de forma intensa mesmo sem tempestades aparentes.
Como é o Parque Nacional Torres del Paine
Localizado na Região de Magalhães e Antártica Chilena, a cerca de 112 km de Puerto Natales, o parque é uma das reservas naturais mais famosas da América do Sul e integra a Reserva da Biosfera da Unesco.
O complexo reúne geleiras milenares, lagos de coloração azul-turquesa, florestas subpolares e os icônicos picos de granito que dão nome ao local, atraindo milhares de praticantes de trekking nos famosos circuitos "W" e "O".
Orientações para quem busca esse tipo de aventura
Para enfrentar a instabilidade climática, os itens indispensáveis na mochila são:
Roupas em camadas (segunda pele, fleece e anoraque corta-vento impermeável);
Botas de caminhada com boa aderência; e
Bastões de trekking, que ajudam a manter o equilíbrio sob rajadas fortes.
Além disso, as autoridades locais recomendam respeitar rigorosamente os horários de corte nas trilhas, atravessar pontes suspensas uma pessoa por vez e consultar a previsão meteorológica antes de cada trecho.
Monitoramento e segurança
A administração e o controle de acesso às trilhas e pontes do parque são realizados pela Corporação Nacional Florestal do Chile (CONAF).
O local mantém guarda-parques em pontos estratégicos para fechar passagens sempre que as condições climáticas oferecem risco à integridade física dos visitantes.