Reprodução: Redes Sociais Ventania extrema faz ponte balançar com turista na Patagônia



Em um país acostumado a conviver com a força da natureza, o Chile concentra cerca de 20% da atividade sísmica mundial e registra milhares de tremores todos os anos, a maioria de baixa magnitude na escala Richter.

Ainda assim, enfrentar rajadas intensas de vento na Patagônia chilena segue sendo um choque para quem está a passeio.

Foi exatamente esse choque de realidade que viveu o turista alemão Henry Thomas, de Düsseldorf, no último domingo (22), ao atravessar uma ponte suspensa no Parque Nacional Torres del Paine, no extremo sul chileno.

O viajante foi surpreendido por uma ventania que fez a estrutura balançar violentamente sobre o abismo.

Registrada em vídeo, a cena ganhou destaque na imprensa internacional e em perfis de turismo de aventura nas redes sociais.













Por que o fenômeno ocorre

A instabilidade climática na região é provocada pelo choque entre massas de ar frio vindas da Antártida e correntes mais úmidas do Oceano Pacífico, canalizadas pelos vales e maciços montanhosos dos Andes.

Durante a primavera e o verão no hemisfério sul período de maior fluxo turístico, esse encontro atmosférico gera rajadas que facilmente ultrapassam os 100 km/h, fazendo com que cabos de aço e passarelas de madeira oscilem de forma intensa mesmo sem tempestades aparentes.

Divulgação Torres del Paine - Vista do Lago Pehoe e maciço













Como é o Parque Nacional Torres del Paine

Localizado na Região de Magalhães e Antártica Chilena, a cerca de 112 km de Puerto Natales, o parque é uma das reservas naturais mais famosas da América do Sul e integra a Reserva da Biosfera da Unesco.

O complexo reúne geleiras milenares, lagos de coloração azul-turquesa, florestas subpolares e os icônicos picos de granito que dão nome ao local, atraindo milhares de praticantes de trekking nos famosos circuitos "W" e "O".

Divulgação Torres Del Paine





Orientações para quem busca esse tipo de aventura

Para enfrentar a instabilidade climática, os itens indispensáveis na mochila são:

Roupas em camadas (segunda pele, fleece e anoraque corta-vento impermeável);

Botas de caminhada com boa aderência; e

Bastões de trekking, que ajudam a manter o equilíbrio sob rajadas fortes.

Além disso, as autoridades locais recomendam respeitar rigorosamente os horários de corte nas trilhas, atravessar pontes suspensas uma pessoa por vez e consultar a previsão meteorológica antes de cada trecho.





Monitoramento e segurança

A administração e o controle de acesso às trilhas e pontes do parque são realizados pela Corporação Nacional Florestal do Chile (CONAF).

O local mantém guarda-parques em pontos estratégicos para fechar passagens sempre que as condições climáticas oferecem risco à integridade física dos visitantes.