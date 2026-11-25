Foto: Aline da Mata Huaca Pucllana_Peru





Quem viaja para Lima, capital do Peru, muitas vezes não imagina que, em meio aos prédios modernos de um dos bairros mais turísticos da cidade, existe uma pirâmide com mais de 1.500 anos aberta à visitação.

No famoso distrito de Miraflores, o sítio arqueológico Huaca Pucllana é a prova viva da presença de três civilizações pré-incas que habitaram a costa peruana entre os séculos II e XV d.C.: os povos Lima, Huari e Yschma.

Foto: Aline da Mata Huari e os Yshma colocavam os corpos





O local faz parte do roteiro especial da repórter Aline Mata, do iG, que percorre o país para revelar os principais atrativos históricos e culturais do destino.

Huaca Pucllana é um nome originário do idioma indígena quéchua.

Na tradução, Huaca significa templo ou santuário, e Pucllana quer dizer lugar dos jogos ou atividades cerimoniais.

Dessa forma, os historiadores interpretam a expressão como "Santuário Cerimonial".

Hoje, o espaço funciona como um importante museu a céu aberto, preservando registros dos hábitos, da cosmovisão e da organização social dos povos que antecederam o Império Inca.

Foto: Promperú Huaca Pucllana no Peru





A pirâmide de Miraflores

Segundo historiadores, a Huaca Pucllana foi redescoberta na década de 1960 durante as escavações de uma construtora na região.

Quando as máquinas começaram a revirar o solo, pesquisadores identificaram que o terreno tinha características arqueológicas distintas.

Após as primeiras análises, a área foi interditada e transformada em sítio arqueológico.

A técnica dos adobitos



Divulgação Técnica dos adobitos_Peru

A pirâmide foi erguida com uma técnica engenhosa de tijolos de adobe, em que o barro molhado é modelado e seco ao sol.

O povo Lima fabricava pequenos blocos, chamados de adobitos, e os posicionava na vertical, lado a lado, mantendo um pequeno espaço entre eles, como se fossem livros em uma prateleira.

De acordo com os especialistas, essas frestas funcionavam como amortecedores, permitindo que a estrutura absorvesse o impacto dos frequentes terremotos da região sem desmoronar.

As fileiras eram fixadas umas sobre as outras com mais barro, erguendo plataformas semelhantes aos andares de um edifício.

Os construtores levantavam os muros e preenchiam o interior com pedras, terra e areia para criar uma base sólida antes de subir a camada seguinte.

Ao todo, o complexo chegou a ter sete plataformas escalonadas e cerca de 22 metros de altura.

Foto: Aline da Mata Uma representação da urna funerária Yschma









Atualmente, seis delas estão abertas ao público.

Ao percorrer o trajeto, o visitante se depara com imensos paredões de blocos enfileirados, todos parecidos na forma, mas nenhum idêntico ao outro.

Ainda há uma ala que não foi totalmente escavada, mantendo oculto o que permanece sob a terra.

A visita guiada passa por setores emblemáticos do templo, como a Praça das Sacrificadas, onde foram encontrados cerca de 30 corpos de mulheres de diferentes idades.

Segundo os arqueólogos, os esqueletos apresentavam marcas de pancadas na região do ventre, o que levou os estudiosos a concluir que elas foram oferecidas em rituais de sacrifício para divindades ligadas à fertilidade.

Foto: Aline da Mata sítio de Huaca Pucllana, em Lima, no Peru.









Para que servia a Huaca Pucllana?

De acordo com os pesquisadores, a Huaca Pucllana foi construída para ser o principal centro cerimonial e administrativo da cultura Lima, onde ocorriam oferendas e rituais religiosos para reverenciar o mar, fonte essencial de alimento e sobrevivência.

A obra foi erguida entre os anos 200 e 700 d.C. pelos Lima, que ocuparam a área onde hoje fica Miraflores.

Mesmo em uma região desértica, eles desenvolveram um avançado sistema de canais de irrigação para levar a água dos rios até as lavouras, cultivando milho, batata, pimenta, ingá e outros vegetais.

Estima-se que a costa peruana contava com mais de 50 rios no período pré-inca.

No entanto, eventos severos do fenômeno climático El Niño provocaram longas secas e alteraram o curso das águas.

Os canais secaram, a produção de alimentos colapsou e a população Lima acabou migrando.

Nesse período de declínio, por volta de 800 d.C., chegou o povo Huari, que assumiu o controle da região.

Eles não ampliaram a pirâmide, mas reutilizaram a Huaca Pucllana como um cemitério exclusivo para a elite.

As plataformas mais altas foram transformadas em túmulos para sacerdotes, líderes políticos e membros da nobreza.

Foto: Aline da Mata sítio de Huaca Pucllana, em Lima, no Peru





Fardos funerários e sepulcros selados com adobe

Uma das marcas registradas dos Huari eram os fardos funerários.

Os mortos eram posicionados em posição fetal, envolvidos em camadas de folhas e tecidos, colocados dentro de um saco e cobertos por mais mantos.

No topo do fardo, fixava-se uma cabeça falsa esculpida em pedra ou madeira, vestida com adereços.

Esses pacotes eram depositados em sepulcros selados com tijolos de adobe, pois acreditava-se que os falecidos precisariam de seus pertences pessoais na travessia para a outra vida.

Todas essas etapas podem ser vistas de perto na exposição permanente do museu instalado no complexo, que reúne peças de cerâmica, têxteis originais e recursos audiovisuais que complementam o passeio.

Foto: Aline da Mata A vitrine exibe cerâmicas arqueológicas associadas ao sítio de Huaca Pucllana, em Lima, no Peru





















Foto: Aline da Mata A vitrine exibe cerâmicas arqueológicas associadas ao sítio de Huaca Pucllana, em Lima, no Peru.





















Foto: Aline da Mata A vitrine exibe cerâmicas arqueológicas associadas ao sítio de Huaca Pucllana, em Lima, no Peru





O culto ao mar e os últimos ocupantes

Durante as escavações, os arqueólogos encontraram vasos de barro de diversos tamanhos utilizados para servir chicha roja, uma bebida fermentada feita à base de milho e especiarias, consumida pelos sacerdotes durante as cerimônias.

Muitos desses recipientes traziam pinturas de tubarões, venerados como divindades pelos Lima, além de serpentes.

A simbologia desses animais estava diretamente ligada à visão cosmológica sobre o ciclo da vida e da morte.

Assim como seus antecessores, os Huari também entraram em declínio após novas crises climáticas provocadas pelo El Niño.

Foto: Aline da Mata Huaca Pucllana, um sítio arqueológico Lima, localizado no distrito de Miraflores, em Lima, no Peru









Por volta de 1.100 d.C., os Yschma tornaram-se o terceiro povo a ocupar a estrutura, mantendo o uso do espaço como área funerária.

As pesquisas identificaram uma sexta plataforma repleta de fardos funerários pertencentes à sociedade Yschma.

Compartilhando a crença na vida após a morte, eles preparavam seus mortos de maneira semelhante: corpo em posição fetal, envolto em folhas e múltiplas camadas de tecido, finalizado com uma cabeça postiça no topo.

Séculos mais tarde, os Yschma foram subjugados pelo Império Inca.

Curiosamente, não há vestígios de ocupação ou construções incas dentro da Huaca Pucllana, que permaneceu preservada como um monumento das civilizações anteriores.









Como visitar a Huaca Pucllana

O sítio arqueológico funciona de quarta a segunda-feira, das 9h às 17h (fechando às terças-feiras para manutenção), e pode ser visitado durante o ano inteiro.

Embora o passeio seja totalmente a céu aberto, a chuva praticamente não atrapalha os planos em Lima.

O fenômeno ocorre por conta da Corrente de Humboldt, uma corrente marítima fria do Oceano Pacífico que resfria o ar na costa e, ao encontrar as massas de ar vindas da Cordilheira dos Andes, impede a formação de tempestades.

Essa combinação gera apenas uma garoa fina e quase imperceptível, conhecida localmente como garúa, geralmente no fim do dia.