Divulgação Leilão na Geórgia coloca sanatórios soviéticos à venda por milhão

A cidade termal de Tskaltubo, na Geórgia, voltou ao radar internacional quando o governo local colocou em leilão dez antigos sanatórios da era soviética.

Aberta em 20 de outubro de 2026 com encerramento marcado para 15 de novembro, a rodada incluiu complexos como o icônico Sanatório Medea, conhecido pelos arcos neoclássicos e pelas estátuas no pátio e exigiu lances iniciais entre US$ 1 milhão e US$ 3,5 milhões (R$ 5.906.700 e R$ 20.673.450 na cotação atual).

No caso do Medea, avaliado em cerca de US$ 3,3 milhões, o contrato exige ainda o compromisso de investir mais US$ 24 milhões em até cinco anos para abrir ao menos 120 quartos, restaurantes e espaços de eventos.

Divulgação The Medea Sanatorium in Tskaltubo, Georgia





Erguidos sobretudo entre as décadas de 1940 e 1970, esses prédios faziam parte de uma rede grandiosa que chegou a receber trens diretos de Moscou em busca das águas minerais mornas e levemente radioativas da cidade.

O principal atrativo eram as fontes com radônio, gás natural associado na tradição termal da região ao alívio de dores articulares e quadros de artrite, ao lado de edifícios marcantes como o antigo sanatório voltado aos mineradores de carvão.

Divulgação Sanatórios Georgia





A burocracia no processo

Recuperar esses prédios, porém, esbarra em um histórico de projetos que não saíram do papel e em problemas de infraestrutura.

Sete sanatórios já tinham sido vendidos em leilões anteriores, mas três voltaram ao controle do Estado, entre eles o próprio Medea, retomado em 2024 após descumprimento de obrigações contratuais.

Um plano anunciado em 2019 pelo empresário Bidzina Ivanishvili para comprar e revitalizar os complexos também não avançou.

Segundo declaração do primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, à imprensa em outubro de 2026, o projeto foi abandonado por causa da pandemia e do que o governo classificou como 'sanções de fato' contra o bilionário.

Os sanatórios da Geórgia

A história do local também carrega marcas humanas profundas.

Desde os anos 1990, vários sanatórios serviram de abrigo para famílias deslocadas pelos conflitos na Abkházia e na Ossétia do Sul.

Divulgação Sanatórios Georgia





Embora a maioria já tenha sido realocada, com estimativas de cerca de 100 a 200 moradores deslocados ainda nos prédios, o destino segue atraindo viajantes interessados em arquitetura soviética, história recente e águas termais na região de Imereti, perto de Kutaisi.

Com reforma pesada pela frente e águas termais no quintal, o lugar divide opiniões entre investidores e turistas.

E você, compraria um antigo sanatório soviético num leilão?

Como é visitar o local?

Para quem viaja como turista, Tskaltubo funciona como um roteiro de nicho e de bate-volta, muito comum a partir de Kutaisi, que fica a cerca de 15–20 km. Mas exige uma postura diferente da de um resort tradicional.

O que chama atenção na visita

Divulgação Sanatórios Georgia

O grande atrativo visual é o contraste entre a grandiosidade da arquitetura soviética, colunatas, arcos, escadarias amplas e salões monumentais, e o avanço da natureza e da decadência sobre boa parte dos complexos.

É um destino muito procurado por viajantes curiosos pela história da Guerra Fria, arquitetura e fotografia.

Banhos termais em funcionamento

Nem tudo está em ruínas.

Existem casas de banho termais operacionais na cidade onde visitantes podem tomar banhos em águas minerais mornas, como os tradicionais banhos com água de radônio, oferecendo uma experiência de termalismo histórico distinta dos spas modernos.

Estrutura e logística

Não espere uma cidade turística altamente estruturada ou resorts de luxo prontos em cada esquina.

A experiência é mais simples e independente, vale combinar o passeio com atrações naturais da região, como a Caverna de Prometeu, a Reserva de Sataplia e cânions próximos.

Divulgação Interior de sanatórios na Geórgia













Cuidados práticos para o visitante

Muitos sanatórios estão degradados e sem manutenção plena, o que exige atenção redobrada de quem passa pela cidade.

Em vários prédios, o acesso é restrito ou delicado, com risco estrutural e marcas da história recente do local.

Além das questões físicas e de segurança, parte desses espaços carrega a memória sensível de ex-moradores deslocados que viveram ali por décadas.

Por isso, o ideal é não entrar em áreas estruturalmente inseguras e respeitar qualquer sinalização ou limite de circulação.

Sempre que possível, vale conhecer os pontos com orientação local ou em passeios organizados, e checar informações oficiais de turismo da Geórgia antes do deslocamento no portal da Administração Nacional de Turismo da Geórgia (GNTA).