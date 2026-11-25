Reprodução: Redes Sociais Penha Santa Catarina

Com as férias escolares e o recesso de fim de ano batendo à porta, a menos de um mês da alta temporada, quem ainda não definiu o roteiro de verão tem uma boa oportunidade de fugir dos destinos mais saturados e caros do país.

Um levantamento recente sobre reservas de passeios e experiências turísticas no Brasil mostrou que Penha (SC), Belém (PA) e Maceió (AL) lideraram o crescimento da procura entre os viajantes brasileiros para a temporada.

Mais do que números de reserva, o trio chama atenção por entregar experiências completamente distintas de clima, bolso e atrações, e ainda contar com janela para planejamento de última hora.

Veja o que cada destino oferece fora do óbvio.

Penha (SC)

Muita gente ainda associa o litoral de Santa Catarina apenas ao frio, mas Penha guarda um perfil de verão que surpreende quem busca sossego e custo-benefício.

Entre dezembro e fevereiro, os dias costumam ser quentes e ensolarados, com máximas médias entre 27 °C e 30 °C, mas com noites mais frescas do que no Nordeste, sem aquela sensação de abafamento constante.

No bolso, o município costuma pesar menos do que destinos vizinhos mais badalados, como Balneário Camboriú e Bombinhas.

Há variedade de pousadas familiares e casas de temporada perto do mar.





O que fazer fora do clichê

A cidade reúne 19 praias de perfis bem diferentes.

Famílias com crianças encontram mar calmo em enseadas como Praia Alegre, Bacia da Vovó e Praia da Armação. Quem prefere trilhas, costões e ondas segue para a Praia Vermelha, a Praia da Saudade e os mirantes da Ponta da Vigia.

O roteiro ganha reforço com passeios de barco até a Ilha Feia (área de preservação cercada de lendas de piratas).

Além da histórica Capela de São João Batista (erguida no século XVIII com óleo de baleia) e o Museu Oceanográfico Univali, na vizinha Balneário Piçarras, dono do maior acervo oceanográfico da América Latina.

Belém (PA)

Para quem quer trocar a praia tradicional por cultura vibrante, natureza amazônica e mesa farta, Belém entra nas férias de verão.

O calor é presença garantida o ano todo, com médias entre 31 °C e 33 °C e alta umidade.

Como dezembro marca o início das famosas chuvas rápidas da tarde, o segredo para aproveitar bem é concentrar os passeios ao ar livre pela manhã e deixar centros culturais e restaurantes para o fim do dia.

Divulgação Belém_Pôr do sol visto da Estação das Docas









Reconhecida pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia, a capital paraense oferece uma das experiências culinárias mais autênticas do país.

Os famosos pratos tacacá quente servido na cuia com tucupi e jambu ao pato no tucupi, passando pela maniçoba, peixes amazônicos como o filhote e o açaí tradicional consumido sem açúcar, acompanhando peixe frito e farinha d'água.





Novidades e passeios

Ao lado de cartões-postais clássicos como o Mercado Ver-o-Peso, a Estação das Docas e o Mangal das Garças, o visitante encontra espaços recentes e revitalizados, como:

Parque da Cidade;

Complexo cultural Porto Futuro II / Museu das Amazônias; e

Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

Divulgação Ilha do Combu_Belém





Para viver a floresta de perto sem precisar de dias de deslocamento, vale fazer a travessia rápida de barco até a Ilha do Combu, famosa pelos restaurantes à beira do rio e pela produção artesanal de chocolate amazônico.













Maceió (AL): sol firme, piscinas naturais e bate-voltas pelo litoral

Se a ideia para o recesso é garantir sol forte e mar azul-turquesa, Maceió vive o auge da estação seca entre dezembro e janeiro.

Os termômetros ficam na faixa dos 30 °C a 32 °C, amenizados pelos ventos constantes do litoral, com águas mornas e cristalinas na própria orla urbana.

O grande trunfo para quem fecha a viagem em cima da hora é a logística simples.

A capital alagoana reúne desde hotéis econômicos a poucas quadras da praia até resorts pé na areia e permite explorar boa parte do litoral sem precisar trocar de hospedagem. Um hotel 3 estrelas, tem diárias a partir de R$ 140 por pessoa.

Divulgação Hotel em Maceió





O que fazer

Na cidade, o programa indispensável é pegar uma jangada na Praia de Pajuçara durante a maré baixa para mergulhar nas piscinas naturais, caminhar pelo calçadão de Ponta Verde e Jatiúca e experimentar o sururu e a tapioca nas feiras locais.

De carro ou em passeios de um dia, o turista chega facilmente a outros cenários famosos de Alagoas, como Praia do Francês, Barra de São Miguel, Praia do Gunga, Ipioca e Maragogi.