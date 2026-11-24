Divulgação Acessibilidade no turismo

Viajar é um direito de todos, mas a experiência do turista com deficiência (PcD) ainda expõe a distância entre o que a lei determina e o que acontece no dia a dia.

Quando o planejamento e a operação falham, o deslocamento vira barreira, seja por falta de adaptação física, ausência de assistência adequada ou desinformação antes do embarque.

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No Brasil, a base legal está na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, complementada por normas como o Passe Livre interestadual, o direito ao cão-guia, a reserva de veículos adaptados em frotas de táxi e locadoras e parâmetros técnicos da ABNT.

No campo institucional, há iniciativas como o Programa Turismo Acessível e o Aplicativo Turismo Acessível do Ministério do Turismo, em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e diagnósticos ligados à UNESCO.

Além do Manual de Melhores Práticas de Turismo Inclusivo do Governo de São Paulo, com 15 iniciativas premiadas, e dos debates sobre acessibilidade que buscam ampliar a autonomia do viajante.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE), o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência (7,3% da população).

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Quais os direitos?

Quando ocorre desrespeito ou falta de adaptação, o viajante tem caminhos para se respaldar sem aceitar improviso que comprometa sua segurança.

O primeiro passo é reunir provas na hora, fotos, vídeos, comprovantes, horários e protocolos, exigir registro formal do prestador e acionar os órgãos competentes, como agências reguladoras, Procon, Ministério Público, Defensoria Pública, conselhos de direitos da PcD ou Consumidor.gov.br.









O contraste entre falhas e boas práticas

Quando o assunto é garantir autonomia ao viajante com deficiência, o desequilíbrio entre obstáculos estruturais e iniciativas bem-sucedidas se repete dentro e fora do Brasil.

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Em episódios de desrespeito frequentes no setor, os problemas envolvem desde falha ou recusa na assistência de embarque e desembarque, rampas ou elevadores inoperantes.

De quartos ditos acessíveis, mas sem condições reais de uso, a cobranças indevidas e barreiras impostas a quem viaja com cão-guia ou tem mobilidade reduzida, diferentes falhas figuram entre as ocorrências.

Por outro lado, há iniciativas que transformam o acesso em prática concreta.





As passarelas e mirantes adaptados no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), as soluções inclusivas em Bonito (MS) e o Projeto Trilha para Todos, em Nova Lima e Brumadinho (MG), que mapeia e sinaliza trilhas com equipamentos adaptáveis.

Acessibilidade no exterior

Fora do país, destinos históricos de topografia íngreme, como Toledo, na Espanha, mostram que rampas, soluções mecânicas de desnível e rotas sinalizadas ampliam a circulação sem apagar a história local.

Essa mudança ganha força quando quem vive a viagem mostra que a limitação não precisa virar âncora.

É o caso de Laura Martins, criadora do blog e perfil Cadeira Voadora, ativo desde 2011, que compartilha dicas de viagem.

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Além disso, Laura avalia a acessibilidade de roteiros e leva o debate sobre lazer e inclusão a palestras e redes sociais, tratando a mobilidade sobre rodas como impulso para explorar o mundo.

Na Itália, embora o piso histórico das cidades exija planejamento, a malha de transporte oferece recursos voltados à acessibilidade.

São os casos do aeroporto internacional de Roma ( Fiumicino), que dispõe de assistência dedicada do check-in ao embarque, e da Estação Roma Termini, onde o serviço gratuito Sala Blu organiza rampas, elevadores e acompanhamento nas plataformas mediante agendamento.

É justamente essa combinação de estrutura e preparo que marca relatos de viajantes com deficiência no país.

A brasileira Raquel Zendron, que compartilhou nas redes sociais a experiência da própria lua de mel em território italiano após se tornar tetraplégica em decorrência de uma cirurgia de hérnia de disco.

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Garantir que o turismo acessível funcione na prática também passa pela informação e pela cobrança ativa.

Com base na Lei Brasileira de Inclusão e nos canais oficiais de atendimento e denúncia disponíveis ao longo desta reportagem, o viajante tem respaldo legal para contestar cobranças indevidas, barreiras arquitetônicas ou recusas de atendimento e ajudar a tornar os destinos mais preparados para todos.