Divulgação Ministério do Turismo

A aviação doméstica no Brasil alcançou a maior marca da história para o acumulado de janeiro a outubro.

Nos dez primeiros meses de 2026, 85,71 milhões de pessoas embarcaram em voos dentro do país, o que representa uma alta de 2,8% na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram registrados 83,33 milhões de passageiros.

Apenas em outubro, 8,8 milhões de viajantes circularam pelos aeroportos brasileiros, segundo levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Reprodução/IA Governo do Brasil alerta sobre tarifa sem mala de mão em voos internacionais





O fluxo para o exterior também puxou a expansão do setor aéreo.

Entre janeiro e outubro, 25,20 milhões de passageiros usaram rotas internacionais no país, avanço de 7,2% sobre o ano passado.

Outubro cravou o melhor resultado histórico para o mês, com 2,48 milhões de embarques.

Somando as operações domésticas e internacionais, a movimentação total nos aeroportos chegou a 110,92 milhões de pessoas no período, crescimento de 3,8% frente a 2025.









Turismo e negócios em alta

O movimento intenso nos terminais reflete o aquecimento simultâneo do lazer e das viagens corporativas.

Até setembro, o turismo de negócios movimentou R$ 11 bilhões, faturamento recorde que representa alta de 7,4% sobre o ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

No fluxo receptivo, o Brasil já ultrapassou a meta anual prevista para 2026 ao somar 7,5 milhões de turistas estrangeiros. Ou seja, 101% acima do esperado.

Com a cadeia produtiva acelerada, o setor criou 62 mil vagas formais em 12 meses, atingindo o total de 2,42 milhões de trabalhadores com carteira assinada no país.