Reprodução/Andy Newman Existem duas Sevem Mile Bridges, e a antiga, atingida por furacão, foi restaurada para ciclistas e pedestres

Um mar da “cor do Caribe” é o chão da ponte de quase 11 quilômetros que “flutua” do continente até uma cidade insular e envolve uma história de resiliência após a passagem de um furacão. Seven Mile Bridge fica na Flórida, Estados Unidos, e é o trecho mais popular da Overseas Highway, estrada que liga o país à ilha.

Ao extremo sul do estado, um arquipélago de ilhas paradisíacas que abrigam a cidade de Key West. A ponte, apesar do nome, não possui sete milhas, mas 6,8, o que chega a cerca de 10,9 quilômetros de extensão, enquanto a estrada possui 182.

O empreendimento é símbolo de um capítulo importante da engenharia do século XX, quando um projeto ambicioso para atravessar o mar com uma ferrovia foi idealizado, mas acabou destruído em 1938.

Atualmente, uma construção rodoviária existe ao lado da antiga ferrovia , que preserva a memória daquela velha ambição, agora concretizada e integra a rodovia US 1, que cruza o país ao longo de 3.813 quilômetros.

A ponte liga Knights Key a Little Duck Key, enquanto toda a rodovia conecta o continente da Flórida à cidade Key West, no extremo sul do país, próximo a Cuba.





A ambição de cruzar o mar sem barco

A Seven Mile Bridge foi construída entre 1909 e 1912, para integrar a Overseas Highway e conectar as ilhas de Florida Key ao continente. Originalmente, ela era ferroviária, mas foi substituída por uma ponte moderna em 1982, rodoviária.

Com isso, existem duas Seven Mile Bridges, uma ao lado da outra. A antiga fez parte do ambicioso projeto de conectar o continente ao arquipélago sobre o mar.

À época, técnicas de engenharia construíram a ferrovia com pilares de concreto, aço e arcos e já incluíam um trecho móvel para passagem de embarcações, e chegou a ser apontada como a ponte mais longa do mundo.

Eram 335 vãos de vigas metálicas apoiadas sobre pilares de concreto, um viaduto de arcos de concreto com cerca de 2,7 quilômetros de extensão e o trecho móvel de 77 metros para as embarcações.

A ferrovia foi concluída em 1912 e permitiu, pela primeira vez, chegar a Key West de trem a partir do continente. A ligação era considerada uma façanha de engenharia e ficou conhecida como uma das grandes realizações de Henry Flagler, proprietário da empresa que conduziu o negócio.

Um século depois, a ponte antiga foi conservada ao lado na rodoviária moderna, construída ao longo de 10,9 quilômetros com concreto protendido segmentado, mantendo a ambição de cruzar o mar sobre rodas.

A Seven Mile antiga, contudo, não recebe mais trens. Ela foi modernizada para circulação de veículos uma vez, mas agora é utilizada somente para pedestres, pescadores, ciclistas e visitação.

O fim da ferrovia não foi somente por desuso. Um furacão de categoria 5 atingiu a aclamada estrutura, justamente no dia do trabalhador estadunidense: 02 de setembro de 1935.

O evento destruiu trilhos e viadutos que estavam a 9 metros acima do mar e encerrou viagens de trem sobre o trecho para sempre.

Furacão de 1935

A tempestade de 1935 ficou conhecida como um dos episódios climáticos mais graves da Flórida. 48 quilômetros de trilhos foram destruídos e a infraestrutura como um todo ficou severamente danificada.

A linha nunca foi reconstruída. Ainda, a passagem do furacão deixou centenas de vítimas. O Governo da Flórida, em 1936, decidiu adquirir o que restou, momento em que adaptou os trechos que resistiram à passagem de carros.

A ponte e a Overseas Highway foram efetivamente reabertas em 1938, reconectando a cidade de Key West ao continente, na Flórida

O sonho ferroviário

Key West era uma cidade isolada do próprio país até o início do século XX. Ao longo do caminho, uma série de ilhas se intercalavam com o mar na paisagem. Foi nesse contexto que o empresário Henry Flagler decidiu usar sua empresa, Florida East Coast Railway para levar seus trilhos até a região.

A ambição era grande para a época, ainda no século XIX. Flagler queria conectar o continente, as ilhas, Florida Keys, e a cidade, Key West, por trem. De acordo com o Florida State Parks, órgão que administra parques estaduais, a construção começou em 1905 e custou quase R$ 300 milhões.

A ideia enfrentou a resistência natural do local e também a descrença de muitos engenheiros. Para se sobressair à água, foram erguidos pontes, viadutos e aterros que atravessaram as ilhas e o mar ao longo do percurso.

Divulgação/Florida Memory Key West era uma cidade isolada do próprio país até a conclusão da ponte em 1912





A conquista foi celebrada à época como a “oitava maravilha do mundo” e era uma aposta no potencial econômico que o turismo traria à região. A importância foi tanta que o novo circuito foi conectado a US 1, estrada similar as BRs, mas que conecta uma extensão de 3.813km dos Estados Unidos.

Turismo sobre as águas

O percurso atual é uma das principais atrações turísticas das Florida Keys. A rodovia permite percorrer o arquipélago de carro, passando por ilhas, praias, arquipélagos, parques naturais, todos rodeados das águas cristalinas.

A região também oferece atividades de pesca, mergulho e observação da vida marinha. A própria antiga Seven Mile Bridge foi adaptada para atividades ao ar livre e integra o circuito com 3,5 quilômetros restaurados após o furacão.

Um museu local guarda a história do empreendimento e do empresário que deram origem ao importante polo turístico da Flórida, cuja atividade foi a principal desde 1912, apesar de ter se intensificado somente com a chegada da rodovia em 1938.

Ponte atual também será modernizada

A Seven Mile Bridge atual, assim como a estrutura original, será modernizada. Segundo o Departamento de Transportes da Flórida (FDOT), as obras começaram em 02 de março de 2026 para o projeto que prevê reparos e reforços na estrutura.

A previsão de entrega é para o verão de 2029. Contudo, um estudo ambiental que deve avaliar a possibilidade de melhorias no corredor da ponte está pausado e, conforme o órgão, sem previsão de retomada.

O foco das avaliações e do projeto seria melhorar respostas a emergências e evacuações, segurança e mobilidade.