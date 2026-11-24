Reprodução/Flickr Pegar o carro e dirigir pela Rota 66 por 4 dias é mais uma das possíveis coisas para fazer na California

Neste mês de novembro de 2026, há exatos 100 anos, era oficializada nos Estados Unidos a histórica Rota 66, uma travessia de quase 4 mil quilômetros que corta oito estados: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México, Arizona e Califórnia.

Mais do que ligar o Meio-Oeste à Costa Oeste, o trajeto entre o início e o fim já é uma viagem completa em si antes mesmo de chegar ao destino final.

A estrada reúne cenários marcantes para fotos, paisagens desérticas e de interior, cultura automotiva e pontos de apoio que atendem quem pega a estrada de carro, de moto ou em busca de aventuras sobre rodas.





Ao longo do caminho, os viajantes param para registrar imagens em lugares icônicos, como o Bagdad Cafe (na Califórnia), o Midpoint Café (no Texas, que marca a metade exata da rota) e a esquina de Winslow (no Arizona), imortalizada na música "Take It Easy", da banda Eagles.

Reprodução: Redes Sociais Mid Point Cafe_Rota 66





O cinema também deixou sua marca na região: além de produções como Carros, Easy Rider e As Vinhas da Ira, o cenário de estrada aberta e paisagens icônicas do interior e do deserto americano remete diretamente ao imaginário de filmes clássicos de jornada como Forrest Gump.

A cena mais famosa da corrida interminável acontece em uma rodovia deserta no Monument Valley, na divisa entre Utah e Arizona, próximo ao circuito do Sudoeste americano.

Divulgação Forrest Gump _Rota 66

Quem vai à Rota 66

Hoje, a Rota 66 movimenta um público diverso, com projeção de 110 milhões de adultos nos Estados Unidos planejando percorrer algum trecho durante o ano do centenário em 2026, que busca tanto a nostalgia quanto o movimento constante da estrada.

Segundo levantamento da associação americana AAA para o centenário de 2026:

63% viajam em carro próprio;

41% vão em grupos ou tours organizados;

29% alugam um carro;

21% fazem o trajeto de motocicleta;

18% viajam de motorhome (RV) ou camper; e

17% voam até um ponto de partida e fazem trechos locais.

Além dos grupos de motociclistas e dos viajantes em motorhomes, a estrada também atrai quem pedala em rotas de ciclismo de longa distância e quem participa de corridas e provas de resistência ao longo do traçado.

Na prática, quem viaja de motorhome ou camper encontra áreas de apoio, campings e paradas estruturadas ao longo dos estados para pernoite e manutenção.

Embora o roteiro exija planejamento porque não existe mais uma rodovia contínua única com o número 66, trechos históricos se alternam com vias locais e rodovias interestaduais modernas.

Divulgação Rota 66_Motorhome_Bike





Mesmo tendo sido retirada oficialmente do sistema federal de rodovias dos EUA em 1985, a Rota 66 segue viva na memória de quem passa por ali.

As placas históricas, os letreiros, os postos antigos e os marcos ao longo do percurso mantêm o respeito à chamada "Mãe das Estradas" e fazem com que cada viajante seja remetido a boas lembranças de liberdade, descoberta e história sobre rodas.