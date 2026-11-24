Imagem gerada por IA Destinos onde gestos, roupas e hábitos comuns geram multas

Viajar para fora do circuito óbvio costuma exigir atenção a regras que não aparecem em folhetos de agência.

Muitas vezes, o visitante aprende quase que na marra, com advertência verbal, apreensão ou multa pesada, que um gesto no trânsito, uma peça de roupa ou um hábito cotidiano do dia a dia não é bem-vindo no destino escolhido.

Em vez de focar apenas na velha proibição de tirar fotos, a reportagem do iG reúne cinco lugares onde comportamentos banais viraram restrição oficial.



O objetivo é mostrar ao viajante o que é proibido, por que a regra existe e como a etiqueta local molda a experiência de quem chega.

Dubai e Abu Dhabi

Nos Emirados Árabes Unidos, gestos obscenos ou ofensivos, palavrões em público e demonstrações intensas de afeto fora de áreas privadas são alvos de rigor legal.

A razão passa pela preservação da ordem e dos códigos de decência pública do país, o que faz com que uma reação impulsiva no trânsito ou uma discussão elevada possa render multa, detenção ou até deportação.

A multa para atos contra o decoro público e gestos obscenos varia de AED 1.000 a AED 100.000 (cerca de R$ 1.595 a R$ 159.477 na cotação atual), podendo dobrar para até AED 200.000 (R$ 318.954) em caso de reincidência.

Para xingamentos e ofensas diretas em público, a multa prevista chega a AED 5.000 (cerca de R$ 7.974 na cotação atual).

Reprodução / IA O turismo de Dubai enfrente um grande problema





















Croácia

Dubrovnik, famosa pelas muralhas medievais pelo litoral no mar Adriático, chama atenção por restringir o uso de roupa de banho fora da praia e do calçadão, além de combater o excesso de fluxo de visitantes.

Um detalhe curioso da cidade é a limitação de malas com rodas pesadas de plástico ou metal nas ruas de pedra e escadarias históricas para reduzir o barulho que incomoda moradores.

Divulgação Placas com restrições na Croácia





A proibição de trajes de banho no centro antigo existe para manter o decoro urbano e frear o comportamento de "balneário" em áreas residenciais e patrimoniais.

Nem mesmo essa peculiaridade afasta turistas brasileiros da região, como relatou o colunista de Turismo do iG, Vitor Vianna.

Divulgação Dubrovinik_Croácia









Japão

No país asiático, comer ou beber caminhando pelas ruas movimentadas e atender chamadas de voz dentro de trens e metrôs esbarram em normas e códigos coletivos severos.

A lógica por trás dessas restrições é evitar sujeira, respingos e acidentes em deslocamentos cheios, além de preservar o silêncio e o respeito ao espaço compartilhado nos transportes.









Marrocos

O choque muitas vezes não vem de uma multa ou de uma abordagem formal, mas da leitura dos códigos locais no dia a dia.

Especialmente na transição entre a Europa e o Norte da África, onde o calor e a bagagem de viagem podem levar a escolhas de roupa que chamam atenção fora das áreas de praia ou resort.

Foto: Lilian de Paula Marrocos_ Tânger





Embora não haja uma proibição formal multando o traje em si nas ruas comuns, a percepção de olhares e o respeito aos costumes locais levam muitos viajantes a adaptar o visual na hora.

Devido ao forte calor, eu estava de cropped depois da conexão da Espanha para o Marrocos, atenta às regras do destino. Não houve proibição nem abordagem, mas os olhares de homens e mulheres daquele país me chamaram atenção e achei por bem colocar um echarpe para cobrir. Mariana Almeida, turista em Marrocos

















Em Singapura, mascar chiclete em espaços públicos (fora das exceções médicas previstas em lei), atravessar fora da faixa e consumir alimentos ou bebidas no metrô e nos ônibus são proibidos, o que o iG trouxe em uma recente reportagem.

A justificativa é manter a limpeza urbana, evitar danos a portas e equipamentos do transporte e garantir a fluidez do tráfego e da circulação a pé.

Reprodução / IA Tailândia reduz permanência sem visto para turistas e mudança pode afetar viagens mais longas









Tailândia

No país, apontar objetos ou pessoas com os pés, apoiar os pés em móveis voltados a imagens sagradas e tocar a cabeça de alguém são tabus severos, assim como pisar sobre moedas ou cédulas caídas que trazem a imagem do rei.

A razão é cultural e simbólica: a cabeça é vista como a parte mais sagrada do corpo, os pés são associados ao que é mais baixo ou impuro e o desrespeito à cédula envolve a lei de lesa-majestade.

Em Singapura, mascar chiclete em espaços públicos (fora das exceções médicas previstas em lei), atravessar fora da faixa e consumir alimentos ou bebidas no metrô e nos ônibus são proibidos, como mostrou a reportagem do iG.

A justificativa é manter a limpeza urbana, evitar danos a portas e equipamentos do transporte e garantir a fluidez do tráfego e da circulação a pé.

Contraponto importante no debate turístico

Proibições duras e multas frequentes podem afastar ou desestimular o turismo quando a comunicação é confusa ou o visitante se sente tratado como suspeito.

Embora governos justifiquem essas medidas para conter o excesso de visitantes, preservar o patrimônio e melhorar a convivência com moradores, especialistas em gestão turística apontam que regras pouco sinalizadas ou sanções aplicadas sem orientação clara podem gerar atritos com visitantes e prejudicar a reputação do destino.









No fim, conhecer essas proibições antes de embarcar não serve para engessar o roteiro, mas para evitar dor de cabeça e respeitar quem vive no lugar.

Entender o "porquê" de cada regra ajuda o viajante a ajustar o passo, economizar dinheiro e transformar um potencial choque cultural em uma leitura mais honesta do destino.