Foto: Amanda Pereira Silva/divulgação Motiva Azul tem voos diretos de Londrina para Campinas e Curitiba

A aviação comercial na América do Sul vive uma semana de movimentações atípicas que misturam logística para o futebol e a abertura de fronteiras aéreas pouco exploradas pelo turista comum.

De um lado, a contagem regressiva para a grande final da Libertadores deste sábado (28), em, obrigou a Azul a montar uma operação especial de última hora.

A companhia anunciou o fretamento de dez aviões extras e pacotes no formato bate-volta para transportar torcedores do Palmeiras ao Uruguai e trazê-los de volta no mesmo dia.

Esse modelo de viagem relâmpago, com embarque nas primeiras horas da manhã, traslado direto ao Estádio Centenário e retorno logo ao final da partida, funciona como uma alternativa de urgência para quem decidiu acompanhar a decisão em cima da hora.

Ao mesmo tempo em que a medida dribla a escassez de hotéis e os preços inflacionados na capital uruguaia.

Na prática, a operação transforma o avião em uma "extensão da arquibancada", o que exige uma sincronia perfeita das equipes de solo e de tráfego aéreo para movimentar centenas de passageiros em menos de 24 horas.

Viagem inédita

Enquanto o fluxo para o Sul do continente é movido pela paixão imediata do esporte, outro movimento anunciado nesta segunda-feira (23) chama a atenção dos viajantes mais curiosos pelo fator ineditismo.

A companhia aérea dominicana Arajet iniciou oficialmente a venda de passagens para seus primeiros voos regulares com destino à Venezuela.

A medida recoloca o país caribenho no radar das conexões regionais acessíveis para quem busca roteiros fora do circuito tradicional.

Divulgação país caribenho_Venezuela





A estreia da empresa abre uma nova porta de entrada para destinos venezuelanos que despertam fascínio pelo isolamento turístico dos últimos anos, como o arquipélago de Los Roques , o Parque Nacional Canaima.

Na atração turística, fica o Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo, e as praias da Ilha de Margarita.









Com tarifas competitivas e conexões em Santo Domingo, na República Dominicana, a rota facilita a conexão de passageiros vindos do Brasil e de outras capitais latino-americanas.





Juntas, as duas novidades mostram como o setor aéreo se adapta rapidamente tanto às demandas explosivas de eventos pontuais quanto à reabertura gradual de mercados históricos.

Seja para viver a adrenalina de cruzar a fronteira para uma final de campeonato em menos de um dia, seja para planejar uma expedição a paisagens caribenhas ainda pouco disputadas, o mapa de voos na região ganha opções que fogem completamente do lugar-comum.