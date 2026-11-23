O Peru é um dos destinos turísticos mais desejados da América do Sul, pois combina o turismo de experiência com montanhas andinas, arte, belezas da Amazônia e uma gastronomia com sabores mundialmente famosos.
Entre os pontos que mais atraem turistas estão Machu Picchu e o Vale Sagrado dos Incas, na região de Cusco, além da capital, Lima, e do Lago Titicaca, em Puno.
Nesta semana, o iG foi convidado a conhecer lugares que encantam visitantes e ainda são pouco visitados no país.
Como repórter de turismo, vou mostrar ao leitor, novas opções de viagem dentro da América do sul.
Serão destinos em que a natureza lidera como principal atrativo, mas que também reúnem museus e parques arqueológicos no roteiro.
O turismo
O Peru tem pouco mais de 34,2 milhões de habitantes, segundo dados do senso do país. É o 4º país mais populoso da América do Sul ficando atrás de Argentina e Colômbia.
A capital, é a cidade mais visitada com 10,4 milhões de habitantes, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI) peruano.
O setor de turismo correspondeu a US$ 23 bilhões para a economia do país em 2025, gerando cerca de 1,7 milhão de empregos.
Por onde seguirá a viagem
O iG e representantes de três veículos de viagem serão guiados por Lima e Huaraz.
O objetivo é mostrar o quão perto é uma cidade da outra e como os turistas brasileiros podem montar roteiros que combinam a natureza, história e aventura.
As duas localidades são ícones do turismo.
Lima tem um centro histórico incrível com a Plaza Mayor, diversos museus e ruas históricas.Huaraz, por sua vez, é uma das representantes do turismo de natureza com uma cordilheira negra e outra branca, além das melhores rotas de andinismo do continente.
A hospedagem será feita em um dos melhores hotéis da região.
Em Lima, o grupo ficará no Casa Andina Premium Miraflores e, em Huaraz, a estadia será no El Patio de Monterrey.
Desde o primeiro dia de viagem o grupo passará por lugares históricos como o Complexo de Huaca Pucllana com um dos sítios arqueológicos mais importantes de Lima.
O local tem pirâmides pré-colombianas de mais de 1.300 anos.
Ao longo dos próximos dias, o iG Turismo embarca nessa jornada por Lima e Huaraz para trazer relatos exclusivos sobre cada etapa da viagem.
Da riqueza histórica e cultural da capital peruana às trilhas e montanhas de um dos principais destinos de aventura do continente, a editoria vai mostrar de perto como combinar esses dois roteiros e o que faz do Peru um dos países mais emblemáticos da América do Sul.