Divulgação: Prom Perú Machu Picchu - Peru

O Peru é um dos destinos turísticos mais desejados da América do Sul, pois combina o turismo de experiência com montanhas andinas, arte, belezas da Amazônia e uma gastronomia com sabores mundialmente famosos.

Entre os pontos que mais atraem turistas estão Machu Picchu e o Vale Sagrado dos Incas, na região de Cusco, além da capital, Lima, e do Lago Titicaca, em Puno.

Nesta semana, o iG foi convidado a conhecer lugares que encantam visitantes e ainda são pouco visitados no país.

Como repórter de turismo, vou mostrar ao leitor, novas opções de viagem dentro da América do sul.

Serão destinos em que a natureza lidera como principal atrativo, mas que também reúnem museus e parques arqueológicos no roteiro.

Divulgação: Prom Perú Circuito Mágico de Água - Lima





O turismo

O Peru tem pouco mais de 34,2 milhões de habitantes, segundo dados do senso do país. É o 4º país mais populoso da América do Sul ficando atrás de Argentina e Colômbia.

A capital, é a cidade mais visitada com 10,4 milhões de habitantes, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI) peruano.

O setor de turismo correspondeu a US$ 23 bilhões para a economia do país em 2025, gerando cerca de 1,7 milhão de empregos.

Por onde seguirá a viagem

O iG e representantes de três veículos de viagem serão guiados por Lima e Huaraz.

O objetivo é mostrar o quão perto é uma cidade da outra e como os turistas brasileiros podem montar roteiros que combinam a natureza, história e aventura.

As duas localidades são ícones do turismo.

Lima tem um centro histórico incrível com a Plaza Mayor, diversos museus e ruas históricas.

Huaraz, por sua vez, é uma das representantes do turismo de natureza com uma cordilheira negra e outra branca, além das melhores rotas de andinismo do continente.





A hospedagem será feita em um dos melhores hotéis da região.

Em Lima, o grupo ficará no Casa Andina Premium Miraflores e, em Huaraz, a estadia será no El Patio de Monterrey.

Desde o primeiro dia de viagem o grupo passará por lugares históricos como o Complexo de Huaca Pucllana com um dos sítios arqueológicos mais importantes de Lima.

O local tem pirâmides pré-colombianas de mais de 1.300 anos.

Ao longo dos próximos dias, o iG Turismo embarca nessa jornada por Lima e Huaraz para trazer relatos exclusivos sobre cada etapa da viagem.

Da riqueza histórica e cultural da capital peruana às trilhas e montanhas de um dos principais destinos de aventura do continente, a editoria vai mostrar de perto como combinar esses dois roteiros e o que faz do Peru um dos países mais emblemáticos da América do Sul.