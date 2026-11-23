Divulgação: CCBB CCBB Salvador

Quem pretender viajar nas próximas férias para a capital da Bahia poderá aproveitar o Centro Cultural do Banco do Brasil de Salvador, a primeira unidade da região Nordeste.

O local tem galeria de arte, museu, salas de teatro e cinema e, desde o dia 21 de novembro, é mais uma opção do cenário cultural da cidade.

A sede, localizada no Palácio da Aclamação, na Avenida Sete de Setembro, no Campo Grande, foi a antiga residência oficial dos governadores da Bahia.

O prédio tem uma fachada neoclássica entre os elementos de sua arquitetura e foi inteiramente reformado para receber o centro cultural.

Divulgação: CCBB CCBB Salvador





Segundo a administração do CCBB Salvador, nesta primeira etapa estarão disponíveis cerca de 1.000 m² de áreas expositivas e de convivência, incluindo uma parte anexa histórica requalificada e um pavilhão temporário.

O prédio ainda não finalizado, mas será entregue em etapas. A estimativa é que a restauração seja concluída em 2028, no prédio principal, e em 2031, o anexo contemporâneo.

Exposição inaugural

Para iniciar os trabalhos artísticos, o local exibe a exposição Nação Ilê.

Com curadoria de Raquel Barreto, Tiago Sant’Ana e Tiganá Santana, a exposição apresenta a história do primeiro bloco afro do Brasil.

Fundado em 1974 no bairro Curuzu, em Salvador, o Ilê Aiyê construiu uma trajetória marcada pela valorização da identidade e da cultura negras.

Divulgação: CCBB Fotografia da exposição Nação Ilê





A história está profundamente ligada à Bahia e apresenta ao público registros fotográficos, esculturas, instalações e outras linguagens artísticas.

A mostra aborda como as propostas estéticas e culturais do bloco ajudaram a construir novas narrativas sobre a África e a presença negra na diáspora.

Ao todo, o público poderá conferir obras de 30 artistas brasileiros e internacionais, incluindo Abdias Nascimento, Mestre Didi, Ayrson Heráclito, Alberto Pitta e Orlando Senna.

Os trabalhos autorais revelam a memória e a ancestralidade negra, mostrando o legado que o Ilê Aiyê manifesta em suas maneiras de criar.





Como aproveitar o CCBB Salvador

A exposição ficará aberta ao público até o dia 29 de março de 2027.

O CCBB de Salvador está na Avenida Sete de Setembro, nº 1330, Palácio da Aclamação, no bairro Campo Grande.

O local fica aberto de quarta-feira a segunda, das 10h, às 20h.

A entrada é gratuita, mas os ingressos deverão ser retirados na bilheteria oficial do centro cultural.