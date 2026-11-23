Reprodução: Magnific Airbnb proíbe anfitriões de exigirem que os hóspedes façam atividades que demandem tempo ou exijam esforço profissional

A entrada em vigor das novas regras do Airbnb, na última sexta-feira (20), repercutiu fortemente entre proprietários de imóveis no Brasil e no exterior.

No fórum oficial da plataforma, o tópico dedicado às mudanças ultrapassou 1.400 comentários nesta segunda-feira (23), concentrando críticas sobre o limite imposto às exigências feitas aos hóspedes antes do checkout.

Nos relatos publicados na comunidade, anfitriões cobram mais equilíbrio na relação com quem disponibiliza os imóveis.

O argumento central é que casas e apartamentos alugados por temporada não contam com a estrutura diária de camareiras da rede hoteleira, e que os proprietários arcam com impostos, manutenção e comissões da própria plataforma.

Divulgação: Airbnb Airbnb





A principal insatisfação envolve a proibição de solicitar tarefas simples de organização cotidiana, como lavar a louça utilizada e levar os sacos de lixo para as lixeiras externas da propriedade.

Anfitriões de regiões quentes, como o litoral de Málaga, na Espanha, alertam que o acúmulo de resíduos dentro do imóvel até a chegada da limpeza favorece o mau cheiro e o surgimento de pragas urbanas, além de dificultar o preparo rápido entre reservas seguidas.

Na discussão oficial, proprietários pedem uma resposta pública da empresa para liberar três cuidados básicos no checkout, lavar a louça, descartar o lixo na área externa e reunir roupas de cama e banho usadas, sugerindo até uma taxa opcional transparente para viajantes que prefiram não realizar essas tarefas.

O grupo também reivindica autonomia para definir os próprios horários de entrada e saída nos anúncios e critica as penalidades aplicadas quando o proprietário precisa cancelar uma reserva.

Fora do fórum, a insatisfação também impulsiona duas petições na plataforma Change.org, que já somam milhares de assinaturas.

Os organizadores defendem que há diferença entre preparar uma acomodação para o próximo cliente e limpar a sujeira básica produzida durante a própria estadia.

O que mudou na prática?

Anunciada em outubro e válida para novas reservas desde 20 de novembro, a atualização padroniza sete categorias de Regras da Casa.

hóspedes por noite; animais de estimação; fumo e vapes; horário de silêncio; eventos; filmagem comercial; e trancamento na saída.



Outras condições podem ser incluídas em regras adicionais, desde que sejam razoáveis e informadas antes da contratação.

Pela nova política, o anfitrião ainda pode pedir que a louça fique na pia, que o lixo seja separado em lixeiras internas e que o ar-condicionado seja desligado na saída.

No entanto, não pode exigir que o hóspede lave utensílios, tire lençóis da cama ou leve resíduos para fora do imóvel, salvo em exceções justificadas, como locais com risco de animais silvestres ou racionamento de água.

A cobrança da taxa de limpeza continua liberada, e a fiscalização dos anúncios ocorre em uma primeira etapa até março de 2027.

Notificados pela plataforma têm pelo menos 20 dias para corrigir regras incompatíveis ou apresentar recurso, sob risco de advertência, aviso visível no anúncio e perda de alcance nas buscas.

Na Central de Recursos, o Airbnb reconheceu o receio dos anfitriões quanto à perda de controle sobre os imóveis, mas justificou que listas extensas de tarefas no checkout afastam viajantes e reduzem o volume de reservas na plataforma.





O iG solicitou uma atualização à plataforma em relação à repercussão da medida e aguarda retorno.



