Fotos: Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia Movimentação no Aeroporto Internacional Newark Liberty após a FAA suspender temporariamente as decolagens em todo o país

O Brasil bateu um novo recorde de chegadas de avião em 2026: entre janeiro e outubro, 5.39 milhões de turistas estrangeiros desembarcaram no país, crescimento de 8,73% na comparação com 2025.

O levantamento, realizado pela Embratur com base em registros da Polícia Federal e do Ministério do Turismo e divulgado nesta segunda-feira (23), mostra que a aviação comercial segue como o principal motor do turismo receptivo, mas levanta uma dúvida natural entre quem frequenta os aeroportos: de onde vêm os passageiros que estão lotando esses voos?

A resposta começa na própria vizinhança sul-americana.

A Argentina segue disparada como o maior mercado emissor para o Brasil, impulsionada pela proximidade geográfica e pela forte ampliação de voos diretos ligando Buenos Aires e cidades do interior diretamente às praias do Nordeste, ao Rio de Janeiro e ao Sul do país.

Na sequência aparecem Chile, Paraguai e Uruguai, consolidando o peso dos vizinhos continentais na ocupação das aeronaves.

Fora da América do Sul, os Estados Unidos lideram com folga os desembarques de longa distância, sustentados pelo aumento de frequências diretas entre grandes centros norte-americanos e capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

No continente europeu, os maiores contingentes partem de Portugal, França, Alemanha, Reino Unido e Itália, atraídos por roteiros de sol e praia, gastronomia e ecoturismo.

Para absorver essa demanda crescente, as companhias aéreas descentralizaram as portas de entrada no território brasileiro.

Embora os aeroportos internacionais de São Paulo ( Guarulhos) e Rio de Janeiro ( Galeão) concentrem a maior fatia das chegadas, terminais do Nordeste, como Recife, Salvador e Fortaleza, e do Sul, como Florianópolis e Porto Alegre, ganharam protagonismo com voos diretos sazonais e permanentes, encurtando o trajeto até o destino final.













Na prática, o avanço de 8,73% nos desembarques aéreos reflete a combinação de câmbio favorável para quem ganha em dólar ou euro, maior oferta de assentos na América Latina e promoção internacional intensificada.

Com a chegada da alta temporada de verão no Hemisfério Sul, a expectativa do setor é que o ritmo de chegadas pelo ar siga em alta e consolide 2026 como o maior ano da história da aviação receptiva no Brasil.