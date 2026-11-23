Divulgação: Setur - AL Navio Costa Diadema



O navio Costa Diadema atracou nesta segunda-feira (23) no Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini (Concais), no Porto de Santos (SP), vindo da Itália, abrindo oficialmente sua programação na Baixada Santista para a temporada 2026/2027.

A chegada marca um dos principais movimentos do verão no litoral paulista, conforme já destacado pelo iG na cobertura de abertura do calendário marítimo, e consolida Santos como principal porta de entrada e saída de transatlânticos no país.

Com 306 metros de comprimento e capacidade para até 4.927 hóspedes, a embarcação inicia hoje um minicruzeiro de três noites rumo a Itajaí (SC).

Divulgação - Costa Cruzeiros Navio Costa Diadema





Ao todo, serão 26 embarques em Santos até 4 de abril de 2027, divididos entre minicruzeiros de três e quatro noites pelas regiões Sul e Sudeste e viagens semanais de sete noites rumo à Argentina e ao Uruguai.

Segundo a Costa Cruzeiros, a operação reflete a forte demanda do público brasileiro por viagens marítimas durante o verão no Hemisfério Sul, período em que os navios migram da Europa para aproveitar o clima quente e o calendário de férias.

A estreia do Costa Diadema consolida Santos como o principal eixo da companhia na América do Sul na temporada 2026/2027, combinando gastronomia italiana e lazer a bordo em roteiros pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Comunicado oficial da Costa Cruzeiros









Para quem prefere temperaturas mais amenas ou experiências fora do circuito tradicional de praia, o início e o encerramento da temporada, entre novembro e dezembro e no fim de março, costumam oferecer tarifas mais competitivas e menor lotação nos portos.

Divulgação Cabine Costa Diadema





O que aproveitar além do passeio tradicional nas escalas

A experiência atende tanto quem busca o conforto das cabines e áreas internas quanto quem gosta de explorar atrações turísticas em terra durante as escalas.

Mais do que curtir a estrutura a bordo, cada parada da rota reserva experiências que vão além do roteiro turístico convencional:

Ilhabela (SP)

Além das praias urbanas próximas ao píer da Vila, o visitante pode aproveitar a escala para fazer trilhas curtas dentro do Parque Estadual de Ilhabela até cachoeiras de água doce, como a da Toca ou do Paquetá, combinando mar e Mata Atlântica no mesmo dia.

Itajaí (SC)

A parada funciona como ponto estratégico para quem quer ir além do litoral catarinense e explorar o roteiro germânico do Vale Europeu, em Blumenau.

Buenos Aires e Montevidéu

Nos roteiros internacionais de sete noites, o diferencial está na imersão gastronômica e cultural, desde degustações de vinhos Tannat em vinícolas familiares nos arredores da capital uruguaia até cafés históricos, livrarias e shows de tango fora do circuito turístico mais óbvio na capital argentina.

Fique atento aos documentos

Nos roteiros internacionais de sete noites rumo à Argentina e ao Uruguai, brasileiros podem embarcar apenas com o RG original, emitido há menos de dez anos, ou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), sem precisar de passaporte.

A CNH, porém, não é aceita para imigração marítima.























