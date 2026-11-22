Divulgação Não é à toa que Miami está no topo da lista dos destinos mais desejados!

O lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) colocou ainda mais holofote sobre o litoral dos Estados Unidos e, em especial, sobre Miami cidade que serve de inspiração para a fictícia Vice City.

Levantamento da agência global de viagens eSky Group aponta disparada nas buscas por voos rumo ao destino norte-americano a partir de diferentes partes do mundo após o lançamento do título.

Na prática, os dados de pesquisa de voos funcionam como um termômetro de intenção de viagem, mostrando que o nome de Miami ganhou força nas consultas logo após a estreia. Embora o material consultado não detalhe o percentual exato de crescimento nem o volume convertido em passagens emitidas.

Ainda assim, o movimento acontece na esteira de uma ofensiva presencial que já vinha aproximando o público do cenário real.

Nas semanas que antecederam o lançamento (com estreia prevista para 19 de novembro de 2026), a Rockstar Games levou a identidade visual de Vice City para as ruas de Miami por meio de letreiros gigantes, murais artísticos, mobiliário temático em áreas de praia e uma parceria com o time de basquete Miami Heat.

Reprodução/redes sociais A Kaseya Center, arena do Miami Heat, ganha letreiro “Welcome to Vice City”









Em vez de concentrar a divulgação apenas em trailers, anúncios digitais e redes sociais, a estratégia transformou pontos reconhecidos da cidade em espaços de contato direto com a franquia.

Parte desse apelo vem do clima que liga Vice City a Miami. Enquanto a série Miami Vice ajudou a marcar o contraste entre luzes, palmeiras, calor tropical e vida noturna, Grand Theft Auto sempre apostou na ambientação e na trilha sonora para dar identidade ao jogo.

Ao revisitar Vice City em GTA VI, o jogo reforça esse clima e ajuda a explicar por que jogadores e viajantes passam a olhar para a Miami real com a curiosidade de reconhecer, fora das telas, os cenários e a energia que inspiraram o universo do game.



