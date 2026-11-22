Divulgação Gamsutl O “Machu Picchu” no Cáucaso russo

Suspensa a cerca de 1.400 metros de altitude nas encostas do monte Gamsutlmeer, no Daguestão, uma antiga aldeia avar parece brotar da rocha e costuma ser chamada de “Machu Picchu” do Cáucaso russo.

O contraste curioso está no tempo: enquanto o visual evidencia antiguidade remota, o lugar teve vida cotidiana até o século XX e só perdeu seu último morador permanente em 2015.

Labirinto de pedra com vestígios de quatro religiões

Ergue-se ali um conjunto de cerca de 70 casas de pedra, escadarias, mesquita e cemitério encaixados em um relevo íngreme, onde os becos seguiam a topografia e o telhado de uma construção muitas vezes fazia as vezes de rua.

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A tradição local atribui a fundação desse aul, como são chamadas as aldeias fortificadas nas montanhas do Cáucaso, aos antigos soberanos (cãs) dos avars, o principal grupo étnico da região.

O próprio nome Gamsutl remete à ideia de “aos pés da fortaleza do cã”, em um assentamento estimado em cerca de 2 mil anos.

O vilarejo é marcado por vestígios de diferentes tradições culturais e religiosas, como cruzes cristãs, inscrições persas, escrita árabe e símbolos judaicos.













Uma comunidade autossuficiente nas nuvens

Diferentemente de uma ruína antiga esquecida há séculos, Gamsutl funcionou como comunidade ativa durante boa parte do século XX, reunindo escola, correio, hospital, maternidade e comércio local.

Com o passar das décadas, o isolamento geográfico, a falta de acesso fácil e a busca por trabalho e estrutura empurraram os moradores, sobretudo os mais jovens, para cidades e vales vizinhos.

Relatos de viagem e registros demográficos mostram esse esvaziamento gradual: a aldeia passou de 245 habitantes em 2000 para 10 em 2010 e chegou a ter apenas um morador fixo em 2014.

Divulgação Gamsutl O “Machu Picchu” no Cáucaso russo

O mistério até sobre o rosto do último habitante

Esse último residente permanente foi Abdulzhalil Abdulzhalilov, nascido ali em uma casa do fim do século XVIII, que recebia raros visitantes com chá com mel e manteve a presença humana até falecer em 2015, deixando o povoado sem moradores fixos.

Apesar de haver farta pesquisa sobre o Daguestão, de estudos sobre economia agrária e assentamentos históricos a análises sobre turismo e obras artístico-documentais ligadas à memória pós-soviética, lacunas e enigmas ainda acompanham o sítio.

Divulgação Falecido em 2025, ficou conhecido localmente como o "prefeito de Gamsutl























Por que o vilarejo é comparado a Machu Picchu?





Enquanto Machu Picchu foi abandonada pelos incas no século XVI e redescoberta pela arqueologia como um complexo cerimonial e real, o povoado do Daguestão nasceu com função defensiva e cotidiana.

Reprodução em IA Russia_Peru

Suas construções aproveitam as próprias fendas e platôs da rocha para economizar espaço e proteger os moradores contra invasões, formando um labirinto vertical onde as casas se sobrepõem na encosta até o topo da montanha.









É possível visitar hoje a montanha?



Hoje, o silêncio das vielas de pedra atrai viajantes e curiosos pelo turismo e pelo etnoturismo no Cáucaso, mas chegar lá ainda exige esforço, já que a antiga estrada para carros segue destruída e o trecho final depende de caminhada íngreme ou montaria.

Divulgação Trilha até Gamsutl, no Daguestão, Rússia













Visitar o vilarejo em si não tem cobrança de ingresso formal, mas quem contrata excursões privativas saindo de Makhachkala, capital do Daguestão, em plataformas de turismo local encontra roteiros de um dia inteiro.

Os passeios combinam Gamsutl aos terraços de Chokh e ao desfiladeiro de Saltinsky, a partir de 16.000 rublos (cerca de R$ 960 na cotação atual) para grupos de até três pessoas.

Serviços extras são cobrados à parte, como acompanhamento de guia local na aldeia por 2.000 rublos (cerca de R$ 120), subida a cavalo por 1.500 rublos (cerca de R$ 90) ou trecho inicial de jipe por 100 rublos (cerca de R$ 6) por pessoa.

É justamente esse encontro entre o acesso desafiador, o abandono recente e os mistérios que persistem na memória do lugar que alimenta a curiosidade sobre visitar ou não Gamsutl hoje.























