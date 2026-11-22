Enquanto boa parte do continente americano ainda está no escuro, os primeiros raios de sol do dia já tocam a faixa de areia da Ponta do Seixas, em João Pessoa, na Paraíba, no Nordeste do Brasil.Localizada no ponto mais a leste das Américas, a capital paraibana ganhou o título de “cidade onde o sol nasce primeiro”, uma curiosidade geográfica que faz parte da rotina local e atrai viajantes dispostos a acordar de madrugada para ver o amanhecer no mar.
Por que o dia começa mais cedo na Paraíba
O fenômeno tem explicação simples no mapa: a costa nordestina forma uma curva que avança pelo oceano Atlântico em direção à África, e a Ponta do Seixas é justamente a extremidade mais projetada para o leste.
Em 1941, uma comissão do Ministério da Marinha confirmou oficialmente que o trecho paraibano avança cerca de 1.683 metros mais a leste do que a Ponta de Pedras, em Pernambuco.
Na prática, o amanhecer em João Pessoa ocorre sempre por volta das 5h da manhã (no horário de Brasília).
Em meados de novembro, período em que o sol surge mais cedo no ano, os primeiros raios aparecem por volta das 4h50, chegando a clarear o céu ainda antes, por volta das 4h30.
Mesmo em julho, quando o nascer do sol é mais tardio, costuma ser por volta das 5h33.
Embora haja explicação científica, geológica e geográfica para o fenômeno, turismo local transformou essa característica na principal vitrine da capital paraibana.
A campanha, promovida institucionalmente pela Prefeitura de João Pessoa sob o slogan “Aqui o sol nasce primeiro”, tem como objetivo aproveitar marco geográfico para impulsionar passeios logo ao amanhecer.
Postura do turismo tem dado certo
Segundo o balanço de 2025 da Aena Brasil (operadora que administra o terminal da capital paraibana), o Aeroporto de João Pessoa registrou 1.890.382 passageiros em 16.554 operações (pousos e decolagens) ao longo do ano, enquanto os boletins e levantamentos do turismo local ( PBTUR/OTPB) indicaram forte fluxo de visitantes e alta procura pelo destino durante todo o período.
Além disso, a campanha visa alimentar roteiros que combinam a contemplação na falésia com visitas ao Farol do Cabo Branco e às piscinas naturais do Seixas.
Ponta do Seixas e Farol do Cabo Branco: onde assistir
Quem visita a região costuma encontrar dois pontos vizinhos que se complementam no roteiro.
O marco geográfico exato fica na praia da Ponta do Seixas, uma faixa estreita de areia ao pé da falésia.
Já no topo da encosta ergue-se o Farol do Cabo Branco, monumento de linhas triangulares que funciona como símbolo turístico e oferece vista panorâmica elevada para o mar.
Para aproveitar a experiência, moradores e guias recomendam chegar cerca de 20 a 30 minutos antes do horário previsto para o nascer do sol, momento em que o céu ganha tons alaranjados e rosados.
Quem prefere caminhar pela areia na base da falésia também precisa ficar atento à tábua de marés, já que a faixa de praia fica bem estreita quando o mar sobe.
Orla sem arranha-céus e história centenária
Além do amanhecer mais cedo, João Pessoa chama atenção pelo ritmo tranquilo e pela preservação urbana.
Graças à chamada Lei do Gabarito, construções na faixa mais próxima ao mar têm altura limitada, o que mantém a orla arejada, preserva a vista da paisagem e evita que prédios altos façam sombra sobre praias urbanas como Tambaú e Cabo Branco.
Terceira capital mais antiga do país, fundada em 1585, a cidade também combina o roteiro de praia com patrimônio histórico e áreas de Mata Atlântica preservada, como o Jardim Botânico Benjamim Maranhão.
No centro histórico, igrejas barrocas e casarões coloniais, com destaque para o Centro Cultural São Francisco, revelam as raízes da antiga Filipeia de Nossa Senhora das Neves, a poucos quilômetros do mar.
Como chegar e quando ir
O acesso aéreo é feito pelo Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, localizado em Bayeux, na Região Metropolitana, a cerca de 8 km do centro de João Pessoa, com voos diretos das principais capitais brasileiras.
Para quem viaja de carro ou ônibus pelo litoral nordestino, a cidade fica a cerca de 120 km do Recife (PE) e a 185 km de Natal (RN) pela BR-101.
Com clima tropical quente o ano inteiro, o destino pode ser visitado em qualquer estação, mas o período entre setembro e fevereiro costuma concentrar dias mais secos e mar com águas mais claras.
Cenário ideal tanto para mergulhar nas piscinas naturais do Seixas e de Picãozinho quanto para ver o continente americano despertar antes de todo mundo.