A Villa de Natal São Paulo prepara sua terceira edição com diferentes categorias de ingressos para o público que busca viver a programação natalina na capital paulista.Entre 27 de novembro e 23 de dezembro de 2026, o evento acontecerá pela primeira vez no Jockey Club de São Paulo, reunindo experiências temáticas, apresentações culturais e atrações voltadas para toda a família.
Com opções que incluem acesso geral, entrada com espetáculo teatral e pacote família, o visitante poderá escolher o bilhete de acordo com as atividades que pretende curtir.
As vendas acontecem pela Ticketmaster, com condições específicas para cada categoria e possibilidade de compra antecipada.
Ingresso simples permite aproveitar as atrações gerais
Para quem deseja conhecer os ambientes da Villa de Natal, o ingresso simples garante acesso às atrações gerais do evento, com exceção do Teatro Santa Claus.
A opção permite visitar a Casa do Papai Noel, acompanhar a Parada Natalina, assistir aos espetáculos do Boulevard do Noel e conhecer os diferentes espaços temáticos preparados para a edição de 2026.
Entre os destaques está a Casa do Papai Noel, que contará com sete ambientes, incluindo o Voo do Trenó, a Oficina de Brinquedos, o Natal pelo Mundo e a Sala da Lareira.
O encontro com o Bom Velhinho acontecerá durante todos os dias de funcionamento, por ordem de chegada e sem necessidade de agendamento.
Ingresso com teatro inclui apresentação especial
Outra alternativa disponível é o ingresso Villa + Teatro, que reúne o acesso às atrações gerais e uma sessão do Teatro Santa Claus.
O espaço apresentará o espetáculo "Era Uma Vez na Neve", com três sessões diárias, às 18h30, 20h e 21h, e duração aproximada de 30 a 35 minutos.
No momento da compra, o visitante deverá selecionar a data e o horário da apresentação desejada.
A ocupação dos assentos será realizada por ordem de chegada, respeitando a capacidade do espaço.
A modalidade permite que o público combine a visita aos ambientes natalinos com uma experiência teatral em um mesmo passeio.
Pacote família reúne quatro ingressos
Pensando em quem pretende aproveitar a programação acompanhado, a Villa de Natal São Paulo também disponibiliza o pacote família. A categoria contempla quatro ingressos com acesso às atrações gerais e ao Teatro Santa Claus.
O pacote é uma alternativa para grupos que desejam organizar a visita em conjunto, reunindo as entradas em uma única compra.
Assim como nas demais opções que incluem teatro, é necessário selecionar previamente a sessão desejada. O combo possui valor único, não sendo aplicada a regra de meia-entrada sobre o preço promocional.
Já a meia-entrada está disponível exclusivamente para os ingressos de acesso geral e Villa + Teatro, destinada aos públicos contemplados por lei, mediante apresentação da documentação necessária.
Crianças de até 1 ano e 11 meses têm entrada gratuita.
O ingresso solidário também integra as opções disponíveis, com condições específicas relacionadas à doação de brinquedos novos.A iniciativa faz parte das ações sociais da Villa de Natal São Paulo, que destinará os itens arrecadados a instituições parceiras.
Como planejar a visita à Villa de Natal São Paulo?
Após receber mais de 270 mil visitantes nas edições anteriores, a Villa de Natal São Paulo chega ao Jockey Club com uma programação que combina entretenimento, cultura e experiências natalinas para diferentes gerações.
O evento funcionará nos dias 27, 28 e 29 de novembro, 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, de 11 a 23 de dezembro, sempre das 17h às 23h, com entrada permitida até as 21h.
Os ingressos dão direito a uma única entrada, sem possibilidade de retorno após a saída do espaço.Por isso, a orientação é planejar o horário de chegada e considerar as atrações escolhidas, principalmente para quem pretende assistir às apresentações do Teatro Santa Claus.
Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster, e mais informações estão disponíveis no site oficial e no perfil do Instagram.