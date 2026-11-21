Divulgação Villa de Natal São Paulo

A Villa de Natal São Paulo prepara sua terceira edição com diferentes categorias de ingressos para o público que busca viver a programação natalina na capital paulista.

Entre, o evento acontecerá pela primeira vez node São Paulo, reunindo experiências temáticas, apresentações culturais e atrações voltadas para toda a família.

Com opções que incluem acesso geral, entrada com espetáculo teatral e pacote família, o visitante poderá escolher o bilhete de acordo com as atividades que pretende curtir.

As vendas acontecem pela Ticketmaster, com condições específicas para cada categoria e possibilidade de compra antecipada.

Ingresso simples permite aproveitar as atrações gerais









Para quem deseja conhecer os ambientes da Villa de Natal, o ingresso simples garante acesso às atrações gerais do evento, com exceção do Teatro Santa Claus.

A opção permite visitar a Casa do Papai Noel, acompanhar a Parada Natalina, assistir aos espetáculos do Boulevard do Noel e conhecer os diferentes espaços temáticos preparados para a edição de 2026.

Entre os destaques está a Casa do Papai Noel, que contará com sete ambientes, incluindo o Voo do Trenó, a Oficina de Brinquedos, o Natal pelo Mundo e a Sala da Lareira.

O encontro com o Bom Velhinho acontecerá durante todos os dias de funcionamento, por ordem de chegada e sem necessidade de agendamento.

Divulgação Villa de Natal São Paulo





Ingresso com teatro inclui apresentação especial



Outra alternativa disponível é o ingresso Villa + Teatro, que reúne o acesso às atrações gerais e uma sessão do Teatro Santa Claus.

O espaço apresentará o espetáculo "Era Uma Vez na Neve", com três sessões diárias, às 18h30, 20h e 21h, e duração aproximada de 30 a 35 minutos.

No momento da compra, o visitante deverá selecionar a data e o horário da apresentação desejada.

A ocupação dos assentos será realizada por ordem de chegada, respeitando a capacidade do espaço.

A modalidade permite que o público combine a visita aos ambientes natalinos com uma experiência teatral em um mesmo passeio.

Pacote família reúne quatro ingressos

Pensando em quem pretende aproveitar a programação acompanhado, a Villa de Natal São Paulo também disponibiliza o pacote família. A categoria contempla quatro ingressos com acesso às atrações gerais e ao Teatro Santa Claus.

O pacote é uma alternativa para grupos que desejam organizar a visita em conjunto, reunindo as entradas em uma única compra.

Assim como nas demais opções que incluem teatro, é necessário selecionar previamente a sessão desejada. O combo possui valor único, não sendo aplicada a regra de meia-entrada sobre o preço promocional.

Já a meia-entrada está disponível exclusivamente para os ingressos de acesso geral e Villa + Teatro, destinada aos públicos contemplados por lei, mediante apresentação da documentação necessária.

Crianças de até 1 ano e 11 meses têm entrada gratuita.

O ingresso solidário também integra as opções disponíveis, com condições específicas relacionadas à doação de brinquedos novos.

Divulgação Villa de Natal São Paulo

A iniciativa faz parte das ações sociais da Villa de Natal São Paulo, que destinará os itens arrecadados a instituições parceiras.













Como planejar a visita à Villa de Natal São Paulo?

Após receber mais de 270 mil visitantes nas edições anteriores, a Villa de Natal São Paulo chega ao Jockey Club com uma programação que combina entretenimento, cultura e experiências natalinas para diferentes gerações.

O evento funcionará nos dias 27, 28 e 29 de novembro, 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, de 11 a 23 de dezembro, sempre das 17h às 23h, com entrada permitida até as 21h.

Os ingressos dão direito a uma única entrada, sem possibilidade de retorno após a saída do espaço.

Por isso, a orientação é planejar o horário de chegada e considerar as atrações escolhidas, principalmente para quem pretende assistir às apresentações do Teatro Santa Claus.

Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster, e mais informações estão disponíveis no site oficial e no perfil do Instagram.



