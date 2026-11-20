Reprodução: Magnific Pia cheia de louças no Airbnb

A partir de hoje, dia 20 de novembro, os anfitriões de Airbnb não poderão pedir aos hóspedes que façam limpeza ou arrumações no imóvel que demandem muito tempo e esforço.

As mudanças estabelecem um limite de até sete regras que os proprietários podem solicitar aos hóspedes, embora ainda seja permitido adicionar outros pedidos considerados razoáveis.

Segundo a plataforma, quem se hospeda no imóvel não é obrigado a pagar uma taxa de limpeza e não deve realizar tarefas domésticas que seriam feitas, normalmente, por um profissional, como limpar a casa, lavar a louça, trocar a roupa de cama e colocar o lixo do lado de fora.

O que são as regras raziáveis do Airbnb

De acordo com as novas normas, o anfitrião não poderá pedir aos hóspedes que lavem e guardem a louça depois de usá-la, mas solicitar que coloquem os utensílios sujos na pia ou máquina de lavar louça.

Os ocupantes não poderão receber demandas como trocar as roupas de cama e colocá-las para lavar na máquina, mas os anfitriões poderão pedir que deixem as toalhas usadas separadas.

Os proprietários não poderão solicitar que os ocupantes coloquem o lixo do lado de fora, mas ainda podem pedir que ele seja deixado nas lixeiras adequadas, como lixo seco separado do orgânico, por exemplo.

Exigências como evitar o uso de comodidades do imóvel, a exemplo de não ligar o ar-condicionado e o ventilador em determinados períodos do dia, não poderão ser feitas, mas o anfitrião poderá pedir que o hóspede desligue os aparelhos quando sair da casa.

O que disse o Airbnb

Segundo a plataforma Airbnb , as novas regras serão aplicadas em todas as reservas feitas a partir de 20 de novembro.

Elas, de acordo com a empresa, auxiliam os hóspedes a entender o que os anfitriões esperam, mas também há a compreensão de que possam encarecer as locações ou torná-las mais difíceis de gerenciar.

O objetivo é padronizar o processo e contribuir para que as expectativas sejam razoáveis para ambas as partes.





A empresa disse à BBC News que poderá conceder exceções em alguns casos, como situações de falta d'água, racionamento ou outras restrições hídricas, nas quais os anfitriões poderão solicitar aos hóspedes que reduzam o tempo de banho.

Além disso, a plataforma irá divulgar as novas regras aos proprietários nos lembretes de reserva.

Outro ponto é que os contratos só serão permitidos de acordo com as leis locais ou quando forem aceitas pela associação de moradores.

O anfitrião não poderá impor multas, mas terá o controle das regras do imóvel e dos pedidos.

Se as solicitações não estiverem de acordo com as normas da empresa, o problema poderá ser sinalizado pelo hóspede à plataforma e o proprietário poderá recorrer, caso não concorde.