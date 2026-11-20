Divulgação: Mtur Guia Racismo Não Decola do MIR, MTur, MPor e Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério da Igualdade Racial e Anac lançaram o guia "Racismo Não Decola" que orienta passageiros e trabalhadores de aeroportos a identificarem e denunciarem situações de racismo no setor.

O guia busca tornar os ambientes mais seguros e faz parte de uma campanha de enfrentamento ao racismo, e é direcionado aos aeroportos, a bordo das aeronaves e em ambientes de trabalho.

Racismo nos aeroportos

Entre os temas levantados estão o preconceito, a discriminação racial e a injúria. Além disso, racismo estrutural, representatividade vieses inconscientes e discriminação religiosa estão no material.

O guia alerta para situações que podem acontecer por meio de abordagens, constrangimentos e exclusão de pessoas negras de espaços e oportunidades dentro do ambiente.

Para quem vive essas situações, a cartilha orienta buscar apoio e registrar informações como horário, local, identificação das pessoas envolvidas e conteúdo das ofensas.

As mensagens, fotos e vídeos devem ser salvos para ajudar na apuração dos fatos.

A parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos é fundamental para que consigamos atuar de forma sistêmica em todos os espaços por onde a população negra circula. Ainda há muito o que se avançar na conscientização e mobilização para combater o racismo em aeroportos. Ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros.





Canais de denúncia

A orientação para quem presencia uma situação de racismo nos aeroportos é ajudar, acolhendo a vítima, comunicando o fato e se disponibilizando a testemunhar.

O crime poderá ser comunicado à tripulação, quando acontecer a bordo do avião, à polícia, registrando um boletim de ocorrência, ou à segurança aeroportuária, quando acontecer nos aeroportos.

As denúncias também poderão ser comunicadas à Ouvidoria do Ministério da Igualdade Racial pelo e-mail [email protected].

Se a situação discriminatória acontecer no ambiente de trabalho, o guia orienta buscar apoio nos Sindicatos da categoria, na Superintendência Regional do Trabalho ou no Ministério do Trabalho.





O guia "Racismo Não Decola" é um documento curto, de apenas 36 páginas e está disponível gratuitamente nos aeroportos e na internet para download.

Afroturismo no Brasil

Outra ação que valoriza a cultura afro-brasileira é o Guia do Afroturismo no Brasil, desenvolvido pelo Ministério do Turismo.

O manual disponibiliza 44 roteiros e experiências protagonizadas por afroempreendedores das 5 regiões do país.

Ao todo, 101 experiências afrocentradas em vários diversos estados foram mapeadas especialmente para valorizar a cultura negra.

Outra ação do Ministério foi a inclusão da declaração étnico-racial no Cadastur para agências de viagens, o que permite que a instituição elabore dados estratégicos para criar políticas voltadas à promoção da igualdade racial no setor turístico.