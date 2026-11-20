Divulgação Festival Viva Zumbi em Niterói (RJ)

O feriado de hoje, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra está sendo celebrado em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, com o Festival Viva Zumbi.

O público poderá aproveitar os shows de artistas como Diogo Nogueira, 2ZDinizz, Marvila e Lourena, que estão entre as principais atrações.

Com entrada gratuita, o evento está sendo realizado pelo Instituto Casa Utopia no Caminho Niemeyer, ponto tradicional de eventos de Niterói.

O festival integra a programação da Semana Municipal da Cultura Negra, que começou no dia 14 e terminará nesta sexta-feira (20), reunindo diversas atividades culturais.

No Caminho Niemeyer, o público poderá conferir a programação em dois palcos. No principal, além das atrações já anunciadas, a programação conta com uma homenagem a Elza Soares e apresentações de FYE, Joca, Dom Luiz e outros artistas.

O cantor Diogo Nogueira afirmou que participar do festival é uma oportunidade de reconhecer a contribuição da população negra para a música brasileira e manter viva essa tradição:

É uma honra participar de um festival que valoriza a cultura negra. O samba é a célula - mãe da música brasileira e tem suas raízes na história e na resistência do povo negro. É fundamental reconhecer essa contribuição, respeitar nossa ancestralidade e manter esse legado vivo para as próximas gerações. Cantor Diogo Nogueira





A programação

Além da música, também haverá uma feira de empreendedoras negras do coletivo Pretas Baobab.

O grupo é formado, majoritariamente, por mulheres negras que vendem diversos produtos, como roupas, acessórios, artesanato e comida.

É uma ótima opção para quem deseja fazer compras ou experimentar a culinária local.

Divulgação Festival Viva Zumbi em Niterói (RJ)





A programação também inclui rodas de capoeira, debates e oficinas em tendas temáticas dedicadas ao Axé, à literatura, aos movimentos sociais e ao meio ambiente.

Para completar as atividades, será servida a tradicional feijoada comunitária.

O festival é idealizado pelo Instituto Casa da Utopia e faz parte da Semana Municipal da Cultura Negra de Niterói, instituída pela Lei Municipal 3.110/2014, de autoria da deputada estadual Verônica Lima, à época vereadora do município.

Divulgação Festival Viva Zumbi em Niterói (RJ)

O Dia da Consciência Negra é um momento de lembrar nossa história e reafirmar a luta contra o racismo, mas também de celebrar a vida, nossa cultura, nossa música e tudo o que produzimos. O Viva Zumbi chega à sua 17ª edição e é muito bonito ver esse encontro crescer, reunindo famílias, artistas, empreendedores e diferentes gerações. A população negra também tem direito ao lazer, à alegria e à ocupação dos espaços públicos. É um dia para celebrar nossas conquistas, fortalecer nossa identidade e, claro, sorrir e aproveitar essa grande festa. Deputada Verônica Lima.

Para a deputada Verônica Lima, o evento representa o direito da população negra ao lazer e à ocupação dos espaços públicos:





Como chegar em Niterói

Quem viajou para o Rio de Janeiro e deseja dar uma esticadinha para conhecer Niterói e atrativos como o MAC, Museu de Arte Contemporânea, o Caminho Niemeyer e aproveitar os festivais da cidade neste feriadão, pode ir de barca, ônibus ou carro.





Para chegar a Niterói de barca, é necessário ir até a Praça XV, no Centro do Rio de Janeiro, e pegar a linha Praça XV – Arariboia ou Praça XV – Charitas.

A travessia dura cerca de 20 minutos, com a vantagem de evitar o trânsito pela Baía de Guanabara.

Para chegar a Niterói de ônibus, o turista deverá embarcar nas linhas intermunicipais da viação 1001 que circulam pelo Rio de janeiro. A passagem custa R$ 10,40.

740D e 2740D: Charitas (Niterói) x Leblon passando por Copacabana e pelo Túnel Marcello Alencar.

755D e 775D e variantes executivas como 1775D Charitas x Gávea que passa pelo Túnel Santa Bárbara, Largo do Machado ou via Lapa.

760D ou 1760D / 1900D: Charitas x Galeão, via Avenida Brasil, Cidade Universitária ou Linha Vermelha.

785D e 1785D: Charitas x Barra da Tijuca, via Túnel Santa Bárbara.

100D e 2100D: Niterói x Candelária - Castelo que passa pelo Centro do Rio.

750D: Santa Rosa Niterói x Rio Comprido, via Estácio.

Para ir de carro a partir do Rio de Janeiro, é necessário atravessar a Ponte Rio-Niterói e seguir pela BR-101.

O trajeto dura, em média, de 20 a 30 minutos fora dos horários de pico.