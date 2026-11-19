Divulgação: Riotur Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira - MUHCAB

A próxima sexta-feira (20) é o dia de celebrar a história de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares falecido no dia 20 de novembro de 1695 e símbolo de resistência contra a escravidão no Brasil. Para celebrar, moradores e turistas poderão aproveitar uma programação festiva no Centro e na Região Portuária do Rio. O local concentra museus de arte rodas de samba, feiras e atividades culturais.

As atividades serão uma oportunidade para moradores e turistas conhecerem diferentes manifestações da cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro e valorizar espaços culturais históricos. As iniciativas locais também mantêm viva a memória e a contribuição da população negra para a identidade carioca. O iG separou um roteiro que pode ser feito usando o VLT como transporte.

Divulgação: VLT VLT passando pelo Boulevard Olímpico





Como passear de VLT pelo Centro e Região Portuária do Rio

MUHCAB - Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira



Localizado na Gamboa, no dia 20 de novembro acontecerá a abertura da exposição coletiva "7 Ervas", organizada pela Galeria Berê. A mostra celebra seu primeiro aniversário. Com curadoria de Marcelo Campos, os visitantes poderão conhecer os trabalhos de sete mulheres artistas contemporâneas que propõe reflexões sobre saberes ancestrais afrodiaspóricos, o poder das plantas, a memória de benzedeiras e erveiras e a força do feminino.

Divulgação: Riotur MUHCAB - RJ Museu de História e Cultura Afro - Brasileira do Rio de Janeiro





A abertura está programada para acontecer na sexta-feira (20), às 10h, com entrada gratuita, e ficará em cartaz até 5 de fevereiro de 2027. Para chegar ao local, o visitante deverá desembarcar na estação Parada dos Museus, na Linha 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont), ou na estação Gamboa, atendida pelas linhas 1, 2 e 4.

Praça Tiradentes com samba cultura e empreendedorismo

Um dos principais pontos de rodas de samba do Rio de Janeiro, a Praça Tiradentes está recebendo a programação da Semana da Consciência Negra, promovida pela Prefeitura do Rio. Na sexta-feira (20), a partir das 10h, o público poderá acompanhar a abertura das atividades. Terá apresentação do grupo Afoxé Filhos de Gandhi, lavagem simbólica da praça e Baianas do Axé.

Reprodução/Facebook PedeTeresa 27.10.2022 Roda de Samba PedeTeresa.

Ao longo do dia, estão previstas apresentações da bateria da Mangueira, rodas de samba, capoeira, samba de roda e jongo. O público também poderá assistir palestras e fazer compras na feira de empreendedores afro-brasileiros.

À noite, a programação terá shows de Thaís Macedo, às 19h30, e Marvvila, às 21h30. Para chegar ao local, basta pegar o VLT na Central do Brasil e desembarcar na estação Tiradentes, atendida pelas linhas 2 (Praia Formosa x Praça XV) e 4 (Terminal Gentileza x Praça XV).

Espaço Diversidade celebra a cultura afro-brasileira

Na sexta-feira (20) e no sábado (21), o Espaço Diversidade, no Centro, vai oferecer dois dias de atividades em homenagem à Consciência Negra. O público poderá ver uma gira aberta com Pretos Velhos, rodas de jongo, maculelê e capoeira. Ao longo do dia também terão apresentações teatrais, samba no pé e feijoada.

Saíndo da Central do Brasil de VLT o visitante pode desembarcar na estação Colombo, atendida pelas linhas 2 e 4. O espaço fica na Rua do Rosário, 114.

Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica terá encontro de mulheres artistas

A exposição "Correspondências" reúne 27 obras de dez mulheres artistas contemporâneas da Baixada Fluminense. Em cartaz até 2 de janeiro de 2027, a mostra apresenta pinturas, esculturas, instalações e outras linguagens artísticas que abordam identidade, ancestralidade, território, negritude e maternidade. A visitação é gratuita, de segunda a sábado, das 10h às 18h.

Passeio Público com cultura, bem-estar e convivência

Como chegar: desembarque na estação Tiradentes, atendida pelas linhas 2 e 4. O espaço fica na Rua Luís de Camões, 68, na Praça Tiradentes.

Entre os dias 20 e 22 de novembro, o Passeio Público recebe a primeira edição do Festival Amanhecer Rio – Cultura e Cuidado. Com entrada gratuita, o evento reúne música, debates, ioga, meditação e feira de expositores, em uma programação que começa pela manhã. Na sexta (20), as atividades destacam o corpo, a ancestralidade, os afetos e a cultura negra, com encerramento às 12h, ao som do pianista Jonathan Ferr. Os portões abrem às 7h, e a programação acontece das 8h às 13h.

Para chegar, o desembarque deve ser feito na estação Cinelândia, atendida pelas linhas 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont) e 3 (Central x Santos Dumont).

Museu do Amanhã oferece experiências interativas de graça

Para quem deseja passear pela Região Portuária, o Museu do Amanhã é uma ótima opção cultural, com acesso facilitado pelo VLT. Localizado na Praça Mauá, o espaço convida o público a refletir sobre os futuros possíveis a partir de temas como ciência, sustentabilidade, mudanças climáticas, tecnologia e sociedade.

Divulgação: Foto / Renato Mangolin Museu do Amanhã no Rio de Janeiro





Nos feriados nacionais, a entrada do Museu do Amanhã é gratuita para todos os visitantes, em uma iniciativa que conta com o apoio do Instituto Motiva e do VLT Carioca.

Na exposição principal, os visitantes percorrem experiências imersivas e interativas. Também está em cartaz a mostra "Interface", que propõe reflexões sobre as relações entre tecnologia, natureza, corpo e sociedade.

Para chegar é necessário desembarcar na estação Parada dos Museus, na Linha 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont). O museu funciona das 10h às 18h, com última entrada às 17h.