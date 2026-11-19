Reprodução: Wikimídia Ilha de Tristão da Cunha

Os selos postais estão entre os itens mais valorizados por colecionadores. Quanto mais raros e difíceis de encontrar, mais caros eles se tornam, o que aguça ainda mais o desejo dos filatelistas.

O que muitos entusiastas não sabem, porém, é que é possível visitar Tristão da Cunha, lar de algumas dessas relíquias.

Divulgação: Smithonian, National Post Museum Selo de carta de Tristão da Cunha





A Ilha é um dos lugares mais isolados do mundo. Com apenas 98 quilômetros e marcada por montanhas íngremes e irregulares, a região integra o território ultramarino britânico composto também pelas ilhas Ascenção, Inacessível, Nightingale, Gonçalo Alvares, Ilha do Meio e Stolenhoff. Elas são governadas a partir de Santa Helena, que também pertence ao território britânico.

Apesar da geografia acidentada, uma pequena comunidade de 275 pessoas se estabeleceu em uma planície costeira, na região Noroeste da ilha, formando o vilarejo Edimburgo dos Sete Mares.

A história de Tristão da Cunha

Segundo historiadores, a região foi vista, pela primeira vez, em 1506 pelo navegador português Tristão da Cunha.

Em 1816, o Reino Unido anexou formalmente a ilha para impedir que o território servisse de apoio ou base militar a forças francesas ligadas a Napoleão Bonaparte, então exilado na Ilha de Santa Helena.

Divulgação: Smithonian, National Post Museum Selo de carta de Tristão da Cunha





A comunidade unida na ilha é composta por descendentes de colonos britânicos, italianos, holandeses e norte-americanos que chegaram à região no século XIX.

Uma das curiosidades do local é que os sobrenomes dos moradores se repetem bastante, como são os casos de Glass, Green, Swain, Repetto Lavarello. Ao todo, são 10 nomes de famílias diferentes entre a população.

Há um vulcão adormecido na ilha. Em 1961, a montanha entrou em erupção e provocou a evacuação de todos os habitantes para a Inglaterra. No entanto, vários decidiram retornar à terra natal em 1963.

A vida na ilha mais isolada do mundo

A Ilha de Tristão da Cunha tem um ritmo calmo. A economia local se baseia na pesca e exportação de uma espécie de lagosta conhecida como lagosta-de-tristão, ou jesus tristiani. Ela é considerada uma iguaria de alto valor comercial.

As famílias também plantam e criam animais, como gado e cabras, para subsistência.

Divulgação: Wikimidia communs Área de cultivo de alimentos em Tristão da Cunha





Além disso, a ilha abriga um santuário ecológico, com uma das maiores zonas de proteção ambiental marinha do mundo, totalizando 687 mil quilômetros quadrados de área protegida.

Como funciona o turismo?



Atrações turísticas da ilha Tristão da Cunha

Os passeios são voltados ao ecoturismo com trilhas guiadas, avistamento de animais, além da flora. Há também um museu e uma loja de artesanatos na região, e é possível visitar outras ilhas integrantes do conjunto britânico a partir de Tristão da Cunha.

Divulgação: Wikimidia communs Área de cultivo de alimentos em Tristão da Cunha





Também há visitas aos Correios. Já o Centro de Turismo costuma ser o principal ponto de encontro entre guias de visitantes. No mesmo local é possível se alimentar no Café da Cunha.

Outro ponto de visitação é o Museu da Casa de Palha, uma construção feita nos moldes antigos, com rochas vulcânicas, palha e madeira, e que preserva a memória de como viviam os primeiros moradores da ilha.

Já o Parque Vulcânico conta com uma trilha até o topo, onde os turistas podem caminhar e conhecer um pouco mais sobre a história natural.

O Pico da Rainha Maria, com 2.062 metros de altura, oferece uma vista panorâmica da ilha e abriga um lago em formato de coração dentro de sua cratera. Por segurança, o acesso só é permitido com o acompanhamento de guias locais.

Passagem e taxas para desembarque

A passagem de ida e volta em navios regulares custa em torno de US$ 1 mil (R$ 5,8 mil).

Já os cruzeiros pagam uma taxa de R$ 1,1 mil por embarcação, enquanto os passageiros desembolsam R$ 229,20 para desembarcar em Tristão da Cunha e R$ 152,75 para visitar as ilhas de Nightingale e Inacessível. Como essas duas últimas são consideradas Patrimônio Mundial pela Unesco, o desembarque é restrito.

Viajantes que chegam em iates particulares pagam uma taxa de R$115.