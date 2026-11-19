Divulgação: Setur - AL Navio Costa Diadema

Os cruzeiros pelo Brasil já começaram a movimentar as capitais por onde passam e o navio Costa Diadema, da companhia Costa Cruzeiros atracou em Maceió dando início à primeira escala no estado.

A chegada da embarcação também reforça o início da alta temporada do turismo em Alagoas. Este ano, a Secretaria de Estado de Turismo espera 27% mais passageiros do que no ano anterior.

Até abril de 2027, o Porto de Maceió receberá 7 navios que farão 24 escalas. Segundo a Setur - Al, apesar de o número de escalas ser menor do que em 2025/2026, os navios desta temporada levarão mais cruzeiristas para Alagoas, pois comportam uma quantidade maior de passageiros.

Segundo os cálculos, 171 mil passageiros vão desembarcar no Porto de Maceió até o final da temporada.

Divulgação: Visite Alagoas - Associação de Hotéis de Alagoas / Foto: Mombak Porto de Maceió

A Setur - AL afirma, ainda, quedo que o registrado na temporada 25/26, quando 134 mil passageiros desembarcaram no terminal marítimo alagoano.

O fluxo de passageiros nos navios também deverá injetar mais de R$ 136 milhões em Alagoas, de acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O levantamento estima que cada cruzeirista gaste, em média, R$ 800,98 nas cidades de escala como Maceió e que este valor é maior do que o registrado na última temporada.

A secretária de Estado do Turismo de Alagoas, Bárbara Braga, explica:

Alagoas é hoje como um dos principais destinos na rota dos cruzeiros, uma das principais rotas do Nordeste, reforçando nossa importância na movimentação turística da região, em restaurantes, artesanatos, comércio local, gerando mais cada vez mais emprego e renda para a nossa população e aquecendo a economia do nosso estado. Com certeza essa será mais uma temporada exitosa e de mais recordes em Alagoas. Secretária de Estado do Turismo de Alagoas, Bárbara Braga.





O Navio Costa Diadema

O navio Costa Diadema partiu do Porto de Mindelo, em Cabo Verde, no dia 14 de novembro e chegou nesta quinta-feira (19) a Maceió. Esta é a terceira maior embarcação da companhia, que opera no Brasil desde 2014.

Com decoração inspirada nos navios da Classe Dream, da Carnival Cruise Line, o transatlântico oferece aos visitantes atrações como teatro, cassino, piscina e academia, além de bares e restaurantes.





A embarcação Costa Diadema tem capacidade para transportar 5 mil passageiros, contando com uma tripulação de 1.200 pessoas.

O transatlântico também é conhecido por abrigar uma enorme coleção de obras de arte: segundo informações do portal World Cruises, são mais de 7 mil peças criadas por 42 artistas com o tema "Pedras Preciosas, Joias da rainha".

Alagoas receberá ainda os navios Amadea, Carnival Firenze, e mais quatro da companhia MSC Cruzeiros: Divina, Musica, Splendida e Virtuosa. Este último é o maior navio da temporada e concentra o maior número de escalas.

O MSC Virtuosa, que tem capacidade para cerca de 6.200 passageiros e mais 1.700 tripulantes, atracará 17 vezes no estado, sempre às quartas-feiras, sendo responsável por mais de 62% de todo o fluxo de passageiros da temporada.

Roteiro de um dia nos arredores do Porto de Maceió

Não é à toa que Maceió é um dos destinos de escala das principais companhias de cruzeiros que circulam no Brasil.

A cidade tem belíssimas praias de águas azul turquesa, mar calmo com momentos de maré baixa e várias atrações.

Além disso, a infraestrutura turísticas de bares, restaurantes e lojas próximas às praias também favorece a oferta de passeios.

separou um roteiro de passeios de um dia para cruzeiristas.

O Porto de Maceió, no bairro histórico de Jaraguá, é uma das regiões mais interessantes para quem gosta de cultura, gastronomia, artesanato local e caminhadas curtas.

O desenvolvimento da capital está ligado ao porto, por isso, as ruas do bairro reúnem casarões históricos, armazéns e sobrados antigos, formando um cenário convidativo para fotos e vídeos.

Para chegar ao Museu da Imagem e do Som de Alagoas (MISA), localizado na Rua Sá de Albuquerque, basta uma caminhada de 20 minutos a partir do porto. O acervo reúne fotografias, gravações e equipamentos históricos de cinema, rádio e televisão que retratam a história do estado, além de exposições sobre a cultura local.

Divulgação: Visite Alagoas - Associação de Hotéis de Alagoas / Foto: Mombak MISA, Museu da Imagem e do Som de Alagoas

Bem próximo, fica o edifício da Associação Comercial de Maceió com um acervo que ajuda a resgatar parte da memória comercial e urbana ligada ao desenvolvimento de Jaraguá e de Maceió.



Divulgação: Visite Alagoas - Associação de Hotéis de Alagoas / Foto: Mombak Associação Comercial de Maceió

Ao sair do MISA, o visitante deverá caminhar pouco mais de 100 metros para chegar à Praça Dois Leões. No local, há quatro esculturas de ferro fundido do século XIX produzidas na França: um leão, um tigre, um lobo e um búfalo. Além deles, o turista poderá conhecer o coreto, construído em 1927 e todo o conjunto arquitetônico.

Divulgação: Visite Alagoas - Associação de Hotéis de Alagoas / Foto: Mombak Praça Dois Leões - Jaraguá, Maceió

Na hora do almoço, o turista pode dar preferência às opções de restaurantes tradicionais alagoanos.

Uma das recomendações é o restaurante Picuí, famoso por servir pratos com carne de sol. Tem ainda o Casa da Mainha, famoso por servir comida tradicional alagoana, além do Brotto, que segue uma culinária contemporânea com ingredientes frescos.

Para encerrar o passeio, os visitantes terão como opção para compras o Mercado das Artes 31. O local é famoso por vender artesanatos, rendas, roupas, esculturas em madeira e objetos de decoração.