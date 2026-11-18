Reprodução Pueblos Blancos na Espanha

Empoleirados em penhascos e colinas na Andaluzia, uma comunidade autônoma localizada no sul da Espanha, os Pueblos Blancos guardam mais de 500 anos de história que remontam a fortificações estratégicas da dominação muçulmana, nos séculos VIII a XV, e à antiga linha de fronteira da Idade Média.

A icônica e curiosa caiação com cal branca nas fachadas, mantida religiosamente até os dias de hoje, não é apenas um espetáculo estético, mas uma herança engenhosa para garantir o controle térmico contra o calor andaluz, somada a propriedades antissépticas e impermeabilizantes que que protegem essas joias históricas.

Foto: Lilian de Paula Pueblos Blancos na Espanha







A rota turística oficial é dos roteiros mais cênicos da Andaluzia. Seu circuito passa por 19 vilarejos serranos na província de Cádis. Para quem explora a região, a experiência vai além dos pontos oficiais: o trajeto se estende naturalmente por outras pérolas brancas da vizinha Málaga, como a impressionante Ronda.

As comunidades são habitadas por populações que variam de 500 a poucos milhares de moradores, mas atraem milhões de visitantes de todo mundo em busca de turismo rural, gastronomia tradicional e imersão cultural. Segundo um levantamento do Patronato Provincial de Turismo de Cádis, os vilarejos receberam 3.5 milhões de turistas em 2025.

São ruas estreitas, labirínticas e íngremes, um cenário que se repete por todos os vilarejos da rota, dentre eles, Grazalema, Zahara de la Sierra, Setenil de las Bodegas, Olvero e Frigiliana.

Foto: Lilian de Paula Pueblos Blancos Espanha- vistos da estrada













Além de encantadores, os vilarejos da rota guardam ritos centenários, museus inusitados e lendas que refletem o passado de fronteira entre mouros e cristãos. Entre os destaques culturais estão o tradicional rito do Toro de Cuerda em Grazalema, o acervo histórico do banditismo andaluz e festas medievais que encenam batalhas reais nas ruas.







